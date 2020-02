Grazzini: "Es imposible que Chubut entre en default"

Hace algunos días se conoció que el estudio jurídico Latham & Watkins, que representa a tomadores de deudas del Bocade, advirtió a la provincia del Chubut de que no aceptarían ninguna renegociación de los compromisos de pago y amenazaban con iniciar medidas judiciales. El Gobierno chubutense rechazó por "inexacto" e "improcedente" el reclamo, a través del ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena.

Por su parte, en diálogo con FM El Chubut, el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, manifestó: "Desconocemos a ese estudio y no sabemos quién es, los bonistas son anónimos y adquieren bonos a través de fideicomisos". Calificó como "gracioso que alguien diga 'no te olvides de pagarme porque sino te voy a demandar' porque es natural". "Para llevarlo a algo básico, cuando uno no paga la tarjeta de crédito se sabe que te la cortan", graficó.

En cuanto a la posibilidad de entrar en default si no se cumple en tiempo y forma, el funcionario fue tajante: "Es imposible que Chubut entre en default porque el dinero va a un fondo fiduciario donde primero se liquida a los bonistas y luego ingresa la coparticipación nacional. Está garantizado el cobro y es de imposible incumplimiento".

"Chubut ha cumplido con todos y cada uno de los pagos. De esa forma se llevaron adelante los contratos y de esa forma se cumplen".

"Es gracioso que alguien te diga 'pagame' cuando siempre has cumplido", cerró Grazzzini.