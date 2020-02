Lanzan un plan de fortalecimiento de los centros de informes de la Provincia

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas –que encabeza Néstor Garcia– lanzó el plan “Impulso Turístico Chubutense” con el objetivo de fortalecer los centros de informes en todo el territorio provincial. Con eje en las localidades más chicas, el programa ofrece 40 pasantías para informantes en 17 puntos de Chubut, capacitaciones para el personal y la asistencia para la organización de los nuevos espacios de información turística en los destinos que no los tienen hasta ahora.

“Vamos a disponer de informantes turísticos a largo de toda la geografía de la provincia, con énfasis en lugares que no solían estar en la consideración previa a la hora de brindarle información al visitante. Cuando asumí al frente del Ministerio, el Gobernador Arcioni me indicó fortalecer el turismo de Chubut como uno solo, y por eso buscamos que el desarrollo llegue a los destinos más chicos. Queremos que los turistas que llegan a todos los lugares de la provincia tengan un punto donde informarse, ser atendidos y aconsejados por eso es importante que todos los destinos tengan una estructura de difusión de sus atractivos. Facundo, por ejemplo, la semana pasada tenía 300 personas en el camping y no tenía ningún informante. Eso es lo que buscamos mejorar”, explicó el Ministro Garcia.

El plan incluye 40 pasantías para informantes turísticos en 17 puntos de la provincia: Aldea Beleiro, Facundo, Río Pico, Atilio Viglione, Carrenleufú, Esquel, Los Cipreses y Aldea Escolar (Trevelin), El Maitén, Epuyén, Gualjaina, Paso de Indios, Los Altares, Villa Dique Florentino Ameghino, 28 de Julio, Gaiman, y Caleta Córdova (Comodoro Rivadavia). “El informante es un amplificador turístico, y en lugares claves cercanos a pasos internacionales o a un Parque Nacional o nuevas Áreas Naturales Protegidas, como Aldea Beleiro, Carrenleufú, Aldea Escolar, Los Cipreses o Caleta Córdova no contar con ellos es un déficit”, agregó Garcia.

“El plan ‘Impulso Turístico Chubutense’ no es sólo para aportar pasantías, sino además para conformar una Red de Informantes Turísticos de toda la provincia que tengan intercambios entre sí, y también ofrecer desde el Ministerio capacitaciones, tanto en Atención al Cliente y de Anfitrión Turístico, como sobre el Observatorio Turístico provincial que conforma el sistema de estadísticas, y es un elemento muy importante a la hora de tomar decisiones. También vamos a acompañar con asistencia técnica para organización de nuevos centros de informes en comunas rurales y localidades pequeñas”, señaló Garcia.

“El objetivo es que los informantes, una vez pasado el tiempo de la pasantía que dispone el Ministerio, sean incorporados por las comunas y municipios, de manera de darle una continuidad laboral a cada uno de ellos y no perder a personas capacitadas y experimentadas en la atención al visitante. Por eso, luego del esfuerzo presupuestario que hace el Ministerio para disponer de las pasantías, vamos a generar un compromiso con los intendentes y jefes comunales para que esto tenga una continuidad y el fortalecimiento de cada destino sea a largo plazo”, aseguró el Ministro.

Por estar en el centro de la provincia, Los Altares se convertirá en una base operativa del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas. Además de contar con dos guardafaunas que van a dar capacitaciones y charlas en escuelas y para la comunidad sobre los atractivos del Área Natural Protegida más grande de Chubut, el destino será un punto nodal para los informantes.

Fin de semana largo

El Ministro de Turismo y Áreas Protegidas también se refirió a las perspectivas para este fin de semana largo. “Las expectativas son altísimas: no hay alojamiento en Lago Puelo, en El Hoyo están casi completos y es similar en todo el Corredor de los Andes. En la zona de la costa las reservas están cercanas al 75 por ciento. También tenemos reservas en marzo: la Temporada de Verano no terminó, sigue a muy buen ritmo”, completó Garcia.