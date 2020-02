¿A qué se debió el temporal del sábado?

El viernes, Ezequiel Marcuzzi anticipó que habría vientos muy fuertes el sábado en Esquel. Fue así e incluso "superó las expectativas", remarcó hoy el meteorólogo consultado por Red43.

"Se registraron ráfagas de más de 115 km/h, pero por los daños que se produjeron en algunos sectores puede haber sido un poco más también", explicó. Eso no puede saberse con detalles ya que no hay mediciones. A pesar de eso, la velocidad registrada no fue récord: "En la estación del Aeropuerto hay ráfagas de hasta 190 km/h en la década del '90".

El fenómeno meteorológico no fue ni más ni menos que el ingreso de un frente frío. "Los frentes fríos suelen tener estas características. Cayó cerca de 10 grados la temperatura y esto tiene que ver con que llovió pero no tanto y el cambio brusco de temperatura es por la energía del frente. Al haber poca humedad se convierte en viento", destacó Marcuzzi.

"Son llamativos los destrozos que hubo y la forma explosiva en la que se produjo. Lo vamos estudiar".

El especialista advirtió que para esta tarde hay un alerta oficial del Servicio Meteorológico Nacional por vientos fuertes que "no van a tener la misma intensidad que el sábado" pero los lugares donde quedó algo golpeado por el temporal pueden verse afectados: "Hoy la velocidad puede alcanzar los 80 o 90 km/h", indicó.

La explicación del meteorólogo Ezequiel Marcuzzi del temporal y un nuevo alerta: