Campaña para ayudar económicamente a una vecina de Esquel

Héctor "Pato" Vidal, de El Pato Indumentaria, comenzó una campaña para ayudar a Valeria Panquilef, una vecina de Esquel que a raíz de un accidente en la vía pública, tuvo problemas óseos y le impiden trabajar.

En ese sentido, tanto el "Pato" como otros comerciantes de la ciudad, impulsaron una campaña solidaria "Ayúdanos a ayudar". Consiste en una venta de números y se sortearán diversos premios:

"Ella está pasando un mal momento de salud y no puede trabajar. Prácticamente no tiene movilidad. Ella tiene 34 años y un nene de 11. Está alquilando y a la buena de los amigos y familiares. Desde el local no podíamos quedar afuera para darle una mano. Queremos hacerlo masivo porque Valeria tiene que viajar. Pusimos un bono de 200 pesos a la venta y ropa del local, de la Portada pusieron otro premio, los chicos de Blest y la gente de la Trochita", comentó Vidal.