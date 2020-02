Ongarato sobre los fondos de la Terminal: "Si el dinero falta iré personalmente a la Justicia"

Sergio Ongarato visitó los estudios de Red43 para hablar de un tema que salió a la luz en las últimas horas y compromete a Andrea Rowlands, actual Secretaria de Gobierno. Se descubrió un faltante de dinero sobre el canon que pagan las empresas por el uso de las boleterías y el ingreso de colectivos a las plataformas de la Terminal de Ómnibus que corresponden a la gestión anterior, cuando la gerente era Rowlands.

"Yo tomé conocimiento del problema la semana pasada. Hablamos de dinero y como se trata de fondos públicos pedí que me lo comuniquen por escrito con la documentación que compruebe eso", explicó Ongarato. "Costó obtener y ordenar la información. Entre el fin de semana y el día de ayer me entregaron el informe que está firmado por quien hoy está a cargo de la Terminal de Ómnibus, donde advierte que hay algunas cosas que a criterio de él no son correctas", agregó.

El mandatario municipal aclaró que Gabriel Gaitán, que conduce la Terminal transitoriamente ya que todavía no fue designado un nuevo gerente definitivo, "no conoce todo el circuito del dinero sino una parte". En ese sentido, detalló: "Con el informe de él le pedí a la Secretaría de Hacienda que corrobore por escrito si esto es así y cual es el monto que podría estar faltando".

"Gaitán no conoce la parte de Hacienda, conoce lo que le corresponde a la Terminal y en base a eso hace su informe".

"Yo quiero creer al día de hoy que ese dinero ha sido mal imputado, que ingresó pero a una cuenta que no era la correcta. Esto a veces sucede, que hay algún error de transferencia porque hay muchas cuentas municipales y se envía erróneamente", subrayó el intendente. De todas formas, enfatizó que será tajante si se comprueba que no fue una equivocación:

"Si el dinero falta iré personalmente yo a la Justicia para hacer la denuncia correspondiente. Con el principio de inocencia que todos tenemos quiero creer que se trata de un error administrativo".

En cuanto al tiempo que tardará la respuesta definitiva del área de finanzas, Ongarato resaltó que el plazo son 48 horas: "Esta semana tiene que estar resuelto, no podemos continuar con algo así mucho tiempo más". "El vecino se merece que el manejo de los fondos municipales, que es dinero de todos, sea transparente. Si hay alguna situación que no es del todo clara hay que aclararla inmediatamente a la sociedad", concluyó el mandatario.

El testimonio de Sergio Ongarato: