"Al Gobierno y a los gremios docentes les piden que se sienten a negociar de la mejor manera"

A pocas semanas de la fecha establecida para el inicio del ciclo lectivo 2020, el diputado nacional Santiago Igon, representante del oficialismo nacional, destacó que encontrar una solución que permita el normal comienzo de las clases es un pedido fundamental para el Ministro de Educación, Nicolás Trotta.

"A todos les están pidiendo que se puedan sentar a negociar de la mejor manera: al Gobierno como principal responsable pero también a los sindicatos. Está claro que hasta que no paguen lo que se debe desde el año pasado como la cláusula gatillo es difícil hablar", sostuvo Igon. En este sentido, consideró importante la recuperación de la paritaria nacional docente, que marca un piso para negociar a los diferentes gobiernos provinciales.

En la parte económica, el legislador indicó: "Han pedido que se acomoden los números y den una propuesta de cuál va a ser la situación de Chubut en seis meses o un año". "Mucho tendrán que ver las reestructuraciones que se están haciendo a nivel nacional. Ya tenemos aprobado el plan para renegociar la deuda y veremos cuánta de la deuda que tiene Chubut puede entrar ahí", agregó.

"Nación no puede hacer desembolsos multimillonarios porque Cambiemos al Estado nacional lo dejó en peores condiciones que las que tiene Chubut":

Seguidamente, aseguró estar disponible para ayudar a Mariano Arcioni a solucionar los problemas de Chubut: "Siempre le hemos dicho que estamos a disposición y yo mismo me he reunido con funcionarios de él". "Nosotros también tenemos que colaborar aportando ideas o modificando algún proyecto. No se puede seguir gobernando la provincia a libro cerrado", subrayó.

"El Gobierno además del problema para pagar los sueldos tiene problemas para el funcionamiento del Estado en general, para comprar lo que sea que haga falta. Todas esas cosas hay que trabajarlas y sin pertenecer al mismo espacio político estamos a disposición de poder charlarlo y ayudar", prosiguió Igon.

Por último, se refirió al Plan Estructural del Estado que aún no discutió la Legislatura provincial y remarcó que es necesario "ver las modificaciones que podemos introducir nosotros. Hoy estamos hablando de que con el paquete como está se pueden llegar a recaudar entre 1.800 y 2.000 millones de pesos. En un déficit de 37.000 parece poco".

Más allá de las medidas, consideró: "Tarde o temprano los dirigentes de todos los espacios políticos y gran parte de las sociedades de distintos puntos de la provincia vamos a tener que sentarnos a pensar hacia dónde va Chubut". "No va a importar quién sea el gobernador si seguimos de esta manera. A todos les va a ir mal", concluyó.

La palabra de Igon: