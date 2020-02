El debut de Sofía Angulo en la Media Maratón: "Me sentí bien y fue una bonita experiencia"

Sofía Angulo es de Osorno, Chile. Participó por primera vez en una Media Maratón y se mostró contenta por la marca obtenida de 1 hora y 31 minutos.

La joven de 18 años destacó: "En los últimos kilómetros ya no sentía las piernas. Para ser mis primeros 21 kilómetros me sentí bien y fue una muy bonita experiencia".

Sobre las palabras de su entrenador, Angulo mencionó: "Me dijo que el paisaje era espectacular y que no vaya muy rápido, sino a un ritmo que mantenga. Le hice caso y el resultado fue bueno. El circuito es muy bonito, muchas bajadas que aproveché para ir suelta y recuperando".

Además, contó qué fue lo que más le gustó de la competencia: "Me gustó al vista, veía la cordillera y esta muy bien organizado. Me gustó el apoyo de las personas que no conozco, fueron todos muy amables. El año que viene si se puede vuelvo".