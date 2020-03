La cuarentena por coronavirus para viajeros será obligatoria

Desde que la OMS declaró el coronavirus definitivamente como pandemia, los países toman medidas para evitar el contagio dentro de sus fronteras. Alberto Fernández, en una entrevista con C5N, declaró que toda persona que venga de lugares de riesgo, incluyendo Europa, Estados Unidos, China y Corea del Sur debe quedarse encerrada durante 14 días. "El que quiebre la cuarentena va a ser denunciado por incurrir en un delito contra la salud pública", expresó el presidente.

Por lo tanto, se firmaría, en las próximas horas, un Decreto de Necesidad y Urgencia, para obligar a los viajeros que provengan de países donde el coronavirus ya está en circulación a cumplir con una cuarentena de 14 días y prevenir posibles contagios. El DNU, que se publicaría en el Boletín Oficial, penará a los viajeros que no cumplan con el aislamiento con hasta 15 años de prisión y $100 mil de multa.

Además, el ministerio del Interior emitirá una resolución para suspender la emisión de visas a ciudadanos de China, Irán y Corea del Sur. También se evalúa cómo limitar el ingreso al país de ciudadanos de Europa y Estados Unidos.

El pasado martes 10 de marzo se otorgaron licencias excepcionales para los trabajadores del sector público y privado.

Actualmente, la situación afecta a toda Europa: ya no son solamente Italia, Alemania, España y Francia los países, ya que la mayoría de la zona tiene cierto grado de circulación de la enfermedad; China; Japón; Corea del Sur; Irán; y Estados Unidos. “El riesgo es que quienes vengan traigan el virus, se incremente el número de casos y empiece la transmisión local”, indicó el infectólogo Gustavo Lopardo. Actualmente, solo se han producido casos en personas que viajan desde el exterior.

La cuarentena significa quedarse aislado y aplicar de forma rigurosa todas las medidas de prevención, como el lavado de manos, toser en el codo y no tocarse ninguna parte de la cara sin tener las manos limpias. El objetivo final de las licencias excepcionales es eludir al máximo el contacto con terceros. “Tiene que haber responsabilidad social e individual de lo que significa estar en cuarentena. No es la idea que no se vaya al trabajo y esto sea reemplazado por actividades sociales, sino sería un despropósito", declaran los especialistas.

El Ministerio de Salud confirmó que hay dos nuevos casos positivos y ya suman 21 los contagiados por coronavirus en la Argentina. Hasta el momento se produjo una muerte, la de un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich. Todavía no se produjo ningún caso autóctono.

