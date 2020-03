Por falta de presupuesto, los veteranos no podrán realizar la tradicional "Héroes de Malvinas"

"No llegamos a cubrir los montos que pretendíamos", dijo Jorge Fernández.

La competencia "Héroes de Malvinas" que se lleva a cabo tradicionalmente todos los años, tendrá que esperar algunos meses por falta de presupuesto.

Hablamos con Jorge Fernández, quien comentó la situación y el motivo por el cual no podrá realizarse: "Hemos decidido suspenderla por razones presupuestarias. Se está viviendo una situación económica que nos lleva a suspenderla, ya que no llegamos a cubrir las expectativas de los montos que pretendíamos. Queremos que slaga mejor que el año pasado. No tiene sentido organizar ante la incertidumbre que hay. Tuvimos el total apoyo de la Municipalidad de Esquel y Trevelin, del Regimiento que nos puso todo a disposición y de los Bomberos Voluntarios"

"A lo largo del año la vamos a realizar con fecha a confirmar. Tiene que ver la crisis provincial y nacional, ya que teníamos la ayuda y a último momento nos dijeron que no podían ayudarnos. Lo entendimos y decidimos cortar por ahora"

Además, Fernández agregó: "La situación de los comerciantes privados es peor, así que no recibimos mucho apoyo pero sí la buena voluntad de ayudarnos en cosas pequeñas. Es una postergación, a lo largo del año la vamos a realizar con peñas, matebingo, lo que sea para que la gente de Esquel tenga la competencia que se necesita".