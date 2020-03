El detalle de las nuevas medidas de prevención adoptadas por el Gobierno

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó una conferencia de prensa acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Axel Kicillof, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Allí el mandatario nacional anunció una serie de medidas adoptadas a modo de prevención para disminuir la expansión del COVID-19.

Confirmó que las clases desde jardín de infantes hasta el nivel secundario se encuentran suspendidas hasta el 31 de marzo. Llegada esa fecha se volverá a evaluar la situación para definir si se extiende o se reanuda la actividad. "Las escuelas van a estar abiertas atendiendo las otras obligaciones que tienen que ver con brindar alimentos a muchos de esos chicos y la colaboración que los maestros puedan dar a los alumnos que lo necesiten", aclaró Fernández.

"Hemos cerrado las fronteras de la Argentina durante los próximos 15 días", anunció también. "Por las fronteras terrestres vienen turistas que estuvieron en las zonas de riesgo". Podrán entrar únicamente "argentinos nativos o los extranjeros residentes en Argentina".

Por otra parte, los mayores de 65 años "que es la edad que consideramos de mayor riesgo" serán licenciados. "Vamos a asignar horarios de atención específica para estas personas en todos los lugares donde lo necesiten y no tengan que esperar ni vivir momentos de aglomeración de gente", especificó el Jefe de Estado.

Además, explicó que "no se pueden desarrollar ningún tipo de espectáculos que concentren una importante cantidad de gente". En cuanto al fútbol, consideró que si se juega a puertas cerradas no lo considera un problema. También pidió que si se mantiene la competencia "ya que hay que quedarse en casa, los partidos puedan disfrutarse por televisión abierta y no codificados".

"Estas medidas no significan ningún agravamiento de la situación que conocemos hasta ahora. Esto tiende a evitar que nos encontremos con un problema que no podamos dominar. Nos encontraremos con un problema que el sistema sanitario argentino podrá manejar".

Sostuvo que anunciarán un paquete de medidas tendientes a paliar los efectos que traen estos anuncios para la actividad económica. Para ello, mañana se reunirá el gabinete económico y social. Entonces habrá respuestas a muchas dudas que surgieron a partir de estos anuncios.

"Vamos a minimizar el tránsito en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Capital Federal y Gran Buenos Aires) que es donde está el 70% de los infectados", indicó Fernández. Resaltó que es importante evitar que el virus circule localmente, ya que hasta ahora los 56 casos confirmados en Argentina son de personas que lo contrajeron en el exterior o estuvieron en estrecho contacto con viajeros infectados. "Todos nos sentimos en riesgo. Si hacemos las cosas bien y respetamos las instrucciones, los riesgos se van a minimizar", enfatizó y aconsejó que "todos los que se puedan quedar en casa lo hagan".