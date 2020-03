Aislamiento en Esquel: no se permite salir a los patios y hay custodia policial permanente

Luis Díaz es una de las personas que se encuentran en aislamiento preventivo en Esquel. La pareja de su padre viajó a Chile y llegó ayer por la tarde: fue interceptada y llevada al hospital de Trevelin, y, por protocolo, trasladada finalmente a su domicilio.

Por este motivo, desde ayer por la noche comenzaron su aislamiento, que durará 14 días. La policía les explicó que, por disposición, no pueden salir siquiera a la puerta de su casa. “Se hace todo un protocolo, que la verdad que la policía lo lleva a cabo excelentemente: yo tengo acá afuera de mi casa, dentro de mi patio, un policía y está desde anoche”.

El reclamo de Luis, particularmente, es que el protocolo no lo deje salir siquiera al patio de su casa: “No me relaciono con ningún vecino, no tengo problema con ningún vecino”, comentó. “Yo no puedo creer que la policía no me deje ni siquiera salir afuera a sentir un poco el rayo de sol”.

Los relevos de la policía fuera de su casa son cada 3 o 4 horas. “Desde ayer que estoy en esta situación y la verdad que, para mí que soy deportista, es algo angustiante”, comentó. “Mi casa no es grande como para decir bueno, puedo hacer un montón de actividades”. El patio tiene un espacio de unos cuatro metros hasta la vereda, por lo cual, en teoría, se podría salir sin estar en contacto con la vía pública. En caso de necesidad, deberán pedir escolta al hospital, pero hay personas con factores de riesgo en su hogar y deben cumplir un protocolo para el traslado, de ser necesario.

En este momento, hay cinco personas en su casa. Uno de ellos es el novio de su hermana, que no puede volver a su domicilio, ya que fue el encargado de buscar a la mujer en Chile y, en caso de estar en contacto con su familia, deberán aislarlos también a ellos.

Además, Luis aclaró que la única comunicación que tuvo fue directamente con la policía: no fue llamado por personal médico ni de salud, ni tampoco por ninguna autoridad.

Mirá el video: