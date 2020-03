“Debatamos todo lo que haga falta, pero con los chicos estudiando y los maestros enseñando”

El diálogo logrado con los gremios en general y los sindicatos docentes en particular fue valorado por el gobernador Mariano Arcioni, quien no obstante lamentó que el esfuerzo del gobierno “para cumplir lo acordado no haya alcanzado” y celebró, pese a ello, que “este inicio del ciclo lectivo 2020 haya recibido a miles de niños chubutenses en las aulas”.

“Este gobierno ha realizado un esfuerzo enorme desde el punto de vista económico para saldar los acuerdos paritarios firmados en 2019, porque como dije, honramos nuestras obligaciones. En este sentido, sabemos que aún hay sectores con quienes tenemos pendiente sanear estas deudas, y a ellos quiero decirles que este equipo de gobierno lo tiene presente”, expresó.

Arcioni no obstante fue contundente al afirmar que “con el paro de actividades no hay ganadores, somos todos perdedores”.

“Principalmente los chicos que se han visto privados de comenzar las clases como soñaron. Porque además de su obligación, es un derecho inalienable, y un espacio de contención social muy importante complementario a la educación de sus casas. Sin educación no hay futuro, y las consecuencias son irreversibles”, agregó.

En ese marco, volvió a remarcar el Gobernador que “debatamos todo lo que haga falta, respetemos el derecho a huelga, pero con los chicos estudiando y los maestros enseñando”.

Arcioni reivindicó el diálogo como “el único camino posible para alcanzar los acuerdos que, a veces, no son los mejores, a veces son los posibles”.

“Por eso mi reconocimiento y agradecimiento especial a todos aquellos que comprenden que sólo nosotros, los adultos, podemos dar un paso más para darles a nuestros jóvenes un mejor futuro”, sostuvo.

El gobernador Arcioni renovó, dirigiéndose a los docentes, su pedido de “cordura, solidaridad y conciencia” y remarcó que “el diálogo entablado se vea reflejado en decisiones que nos engrandezcan a todos, cada uno desde su lugar, poniendo a disposición todo lo que está a nuestro alcance para garantizar el derecho de quienes más nos necesitan”.

“El acatamiento al paro es muy bajo, pero no por ello insignificante. No podemos permitir un año más, como el que pasó, con un solo niño perdiendo la oportunidad de estudiar”, sentenció el mandatario.