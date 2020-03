Bubas: "La prioridad es sanitaria, pero tenemos que proyectar el impacto socio-económico"

Desde la Cámara de Comercio presentaron una nota al intendente Sergio Ongarato y al secretario de gestión y finanzas, Matías Taccetta, sobre el impacto económica que habrá en la ciudad ante las medidas de prevención por el coronavirus.

"Los motivos, de acuerdo a los acontecimientos, es rever algunas restricciones y pedidos de que no cobren impuestos, reducción en las tasas, intereses y que no hayan juicios por deudas contraídas. También la baja en ingresos brutos y hay una serie de puntos que estamos pidiendo para ver si se pueden rever", expresó el comerciante.

Además, Bubas se refirió a la situación económica del Municipio: "La pérdida va a ser millonaria pero hay que trabajar entre todos, no estar divididos. Estamos en Esquel, vamos para un mismo lado. La prioridad es sanitaria, pero tenemos que rever el impacto socio-económico que vamos a tener. Tenemos que trabajar en eso, sin perder el rumbo de que estamos todos en esa. La Municipalidad va a dejar de cobrar y nosotros de vender. Estamos todos en el mismo barco".

Por otra parte, comentó que los comerciantes vienen hace largo tiempo con dificultades: "Los comerciantes venimos mal hace 10 años, no es por el Covid-19. Vamos a estar peor. El tema es palear la situación porque es una pandemia mundial. Hay que tener empatía. Le pido al pueblo de Esquel empatía con el municipio, la policía y los comerciantes. Estamos haciendo lo que podemos".

Respecto a los insumos y precios, Bubas contó: "No sabemos si nos van a abastecer de mercadería ni los precios. Yo tuve el alcohol en gel media hora y cuando fui a reponer ya estaba el triple. El argentino tiene una metodología muy mala de proceder. No conseguimos alcohol, de diez palets de lavandina me llegó uno".

"Desde la Cámara de Comercio estamos trabajando con Ongarato y Taccetta y nos prometieron que van a salir resoluciones y beneficios para el sector comercial de Esquel. Les pido paciencia y estamos trabajando", concluyó.