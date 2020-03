Ongarato sobre audios de WhatsApp: "Son catastróficos y la información no es así"

Durante los últimos días se han viralizado muchos audios a través de WhatsApp que preocupan a lo sociedad, en los que manifiestan que hay casos positivos en distintas ciudades de la Provincia del Chubut.

Ante estas informaciones erróneas, el intendente Sergio Ongarato manifestó: "Hay muchos audios de WhatsApp y videos que son catastróficos y que no es tan así como está saliendo. Es información que no está chequeada. Lo que circula por las redes no está todo chequeada y uno no sabe. Ante la duda, lo que pedimos es que se informen por medios oficiales y acaten todas las disposiciones que salen a través de los medios oficiales".