Massoni aclaró la situación de los chubutenses que habrían ingresado y no estarían cumpliendo la cuarentena

El día miércoles, se difundió por las redes sociales y algunos blogs de noticias que una familia había ingresado a la Provincia del Chubut sin ser chequeados de salud y avalados por el Ministro de Seguridad, Federico Massoni.

En ese sentido, el propio Massoni aclaró la situación en conferencia de prensa este jueves al mediodía: "Es gente que ha sido controlada por salud y por la Policía. Es una familia que vino de Chile y llevan 12 días de cuarentena. Hoy uno de ellos salió al supermercado y ahora vamos a tomar intervención".

Además, el Ministro agregó: "Un médico los revisó y son asintomáticos. No nos pongamos nerviosos. Estamos haciendo lo correcto y tratando de achatar la curva para que el sistema de salud no se vea colapsado. No hay de qué preocuparse. Que no exista esa paranoia con los coprovincianos. El Ministerio está haciendo un seguimiento con todos estos ciudadanos".

Por último, Massoni dijo que serán sancionados por salir al supermercado e incumplir la cuarentena: "Hay una violación de cuarentena. Nos estamos trasladando a Playa Unión y esta familia va a pasar a cumplir la cuarentena en uno de los lugares dispuesto para los que se hacen las demoras. Con posterioridad van a poder regresar a su domicilio".