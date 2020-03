Tras los casos positivos en El Bolsón, la Policía del Chubut refuerza los controles en el Paralelo 42°

Este viernes se confirmaron dos casos positivos en la localidad de El Bolsón: el intendente Bruno Pogliano y un niño de 4 años, que permanece internado en el hospital local. Ante la situación y el acercamiento del virus a nuestra zona, la Policía del Chubut intensificó los controles en el Paralelo 42°, donde está la unión entre Río Negro y Chubut.

"Es una zona de conflicto por una cuestión de que la comunidad de Río Negro y la nuestra es casi lo mismo. Por costumbre se considera que la comarca es un sector uniforme y no respeta divisiones provinciales. Se marcó un corte en el acceso a la provincia, está dispuesto por el Ministerio que no se puede ingresar después de las 20 y solo de 7 a 12 para gente en tránsito por una cuestión excepcional. Se permite ingreso de camiones de carga con alimentos básicos y evitar el desabastecimiento", explicó el Crio. My. Victor Acosta, Jefe de la Unidad Regional.

Además, comentó quiénes están trabajando en el lugar: "Está trabajando personal de Comisaría de El Hoyo con colaboración de la Comisaría de Lago Puelo, sección rural de El Maitén y un retén de infantería que se ha desplazado de la Unidad Regional hacia El Hoyo y tiene base ahí este grupo ante cualquier intervención necesaria".