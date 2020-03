El Horcón: "Pónganse de acuerdo"

En estos momentos donde muchos políticos han dado muestras de coherencia institucional, en Chubut falta diálogo.

Si la idea es cuidar a todos, primero hay que ponerse de acuerdo. La mayoría de la población está acatando la cuarentena. Se habla de un 95% de ciudadanos que cumplen con las reglas. Entonces quienes las dictan en nuestra provincia y en los municipios: pónganse de acuerdo.

¿Hay que presentar el DNI para comprar en los supermercados? Desde Esquel dijeron que no, tampoco Comodoro acepto la nueva restricción, pero los ciudadanos no saben qué hacer: la policía pide documentos, mientras que nadie sabe si están en falta o no.

La medida en si no es lo cuestionable desde esta columna, para eso, suponemos, que existe un comité de emergencia que la evaluó antes de tomarla, sería lo lógico.

Lo contraproducente es que, en medio de la crisis padecida por todos, los políticos chubutenses pongan a ciudadanos y policías en una situación incómoda donde cada uno tiene razones válidas y cada uno cumple con la norma que escuchó o le ordenaron.

No es momento para alentar discusiones y sí para analizar la realidad de cada lugar con coherencia y sentido común.

Quizás el contexto de algunas ciudades de la provincia amerita esta medida, tal vez otras no, tal vez es importante para ser más precavidos, quizás traiga más problemas que soluciones, eso queda para los que están orientados a manejar la crisis. Lo que no tiene sentido es desorientar a los vecinos y propiciar disgustos en estos días delicados que vivimos. Primero llámense al dialogó y expliquen todo lo que haga falta, es un deber imprescindible en estos tiempos.

En el ámbito nacional Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta son políticos que representan a dos grupos de votantes diferentes y, sin embargo, en las medidas ante la pandemia han dado muestras de trabajo coordinado sin lugar, hasta la fecha, para peleas estriles. De ese modo la imagen de ambos ha crecido de forma favorable tanto para la mayoría que los voto a uno u otro y para los que no lo hicieron. Esto demuestra que hay lugar para todos, más en nuestro país donde hay mucho por hacer en términos de salud, educación, seguridad, etc.

La mayoría de los argentinos hoy se sienten afectados por el nuevo coronavirus, no solo porque puedan tener la enfermedad o teman contagiarse, también hay mucha preocupación por la economía y los efectos del aislamiento que se empiezan a notar. Sin embargo, también la mayoría apoya lo implementado hasta la fecha.

La salida de la cuarentena puede ser gradual, de acuerdo a diferentes criterios, entre los cuales puede estar número de casos infectados, grupos de riesgos, entre otros. De ahí que, en lo referente a la valoración de cada provincia y localidad en particular, se necesita la mayor coherencia y exhaustiva valoración de riesgos.

La situación de la provincia ya era muy preocupante antes de la pandemia. Ese escenario no ha cambiado. Entonces, por favor, aunque sea esta vez, políticos chubutenses: pónganse de acuerdo. Hay mucho para solucionar en Chubut.

CHISTE DE YAPA

-Señor juez… si amar es un delito…me declaro culpable…

-¡Cállese que usted está aquí por conducir borracho!