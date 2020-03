La decisión tomada por el Gobierno provincial de abonar el tercer y cuarto rango de sueldos de enero solo a los trabajadores legislativos para que pueda iniciarse el periodo de sesiones ordinarias trajo malestar en diferentes sectores. Uno de ellos es el judicial, que ayer emitió un duro comunicado en el que criticaba la determinación del Ejecutivo.

Mario Vivas, presidente del Superior Tribunal de Justicia y uno de los firmantes del escrito, habló con los medios luego de participar "por una cuestión institucional", según sus propias palabras, del acto en la Legislatura. "No sabemos qué consecuencias puede traer en Tribunales. Esta decisión arbitraria pone en serio riesgo el funcionamiento de la Justicia", aseguró.

El jueves hay prevista una reunión con Sitrajuch y diferentes sectores que hacen al funcionamiento judicial. Vivas remarcó que "sigue en pie". "Se analizará cómo sigue esta situación que nos causa indignación", sostuvo.

Consultado sobre el argumento de que no había dinero para pagar más que a los legislativos, respondió: "No implica que el Poder Judicial se haya tenido que quedar afuera, no me parece justo". En este sentido, consideró que "hubiera estado muy bueno que al menos lo hubiesen hablado con nosotros".