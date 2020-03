Horacio Broggi participó del “Desafío Covid 19” donde recorrió 577 km en su bicicleta con rodillo

El multiatleta Horacio Broggi participó del “Desafío Covid 19” competencia de ciclismo sobre rodillo donde alcanzó el quinto puesto de un total de 141 corredores.

La competencia, organizada por Tomás Galíndez, consistió que en un tiempo determinado se alcance una distancia de mil kilómetros encima de la bicicleta y el esquelense logró, en el tiempo estipulado de carrera, recorrer 577km en un tiempo de casi 20 horas.

“El Desafío Covid 19 consistió en un desafío no competitivo, donde lo importante era sumar kilómetros durante un semana y saber quién llegaba primero a los mil kilómetros, que era la meta”, destacó el veterano atleta de Esquel.

“Lo organizó el hijo de Oscar Galíndez, precisamente Tomas Galíndez, quien vive en Brasil y quienes participamos nos unimos a una plataforma, sobre una aplicación al teléfono, en el cual uno debía registrarse”.

“Yo entrenaba todos los días, unos 80 km arriba de un rodillo, a veces llegaba a 120 km en doble turno. Los registraba con mi reloj Garmin y los volcaba diariamente a la aplicación y ahí había un ranking en tanto anoche a las 24 hs, terminó el desafío”.

Para tener en cuenta, Tomás Galíndez quien terminó segundo en esta prueba, ganó el Iron Man de Mar del Plata. “Él está cerca de los 30 años y el volumen que mueven ellos es imposible de seguir, ya que duplicaron los kilómetros que yo pude hacer en la semana”.

El ganador de la competencia ha sido Gustavo Carta quien hizo un recorrido arriba de su bicicleta fija de 1.100, 1 km, superando a Tomás Galíndez, quien llegó a recorrer 1.013 km.

Horacio Broggi, quien terminó en el quinto lugar, hizo un tiempo total de 19hs 45min, para lograr los 577, 200 km.

Broggi llegó detrás de Felipe Manente quien hizo 690km 800 metros, en tanto el sexto fue Mateo Bustos Pecaut, quien llegó a recorrer en su bicicleta fija un total de 556km con 500metros.

Por otra parte, en la jornada del domingo debió haberse realizado el Iron Man 70.3 de Punta del Este, competencia que fuera postergada para el 29 de noviembre.

Broggi, quien tenía la inscripción paga para el 70.3 de Pucón, eligió esta prueba de Uruguay en el momento que le dieron a elegir. Precisamente estaba muy bien preparado para el Iron Man de Punta del Este y partir de ahora no quiere perder ritmo de entrenamiento, “yo trato de seguir moviéndome todos los días. Este parate en mi caso me afectó bastante porque yo venía entrenando volúmenes muy altos de dos a tres horas diarias, de lunes a sábado y que te paren de golpe no es bueno”.

Claro que nadie quiere quedarse quieto, más cuando el cuerpo lo pide. “En tiempos de cuarentena hay mucha gente que intercambia información sobre ejercicios y rutinas”, destacó además.

”Yo por mi parte sigo con Maxi Morales, quien es mi entrenador, y con él estoy entrenando bajo una plataforma que también es una aplicación en el teléfono. Él me manda todos los entrenamientos por la plataforma, yo las paso al reloj y las hago tal cual me los dicta.”

“Está muy bueno, una vez terminado él los ve en forma inmediata en su pc o en su teléfono y ahí me corrige”.

Quien se desvive entrenando, el brote de Coronavirus puede ser mortal. A uno le puede estallar la cabeza y eso Broggi lo sabe muy bien.

“Busqué en casa la forma de moverme. Lo hago con un rodillo que tengo, con ejercicios en piso todo lo que es abdominales, brazos y fuerzas y trato siempre de estar en movimiento,

Y en la charla virtual que mantuvimos con el multiatleta, hizo la siguiente sugerencia:

“Yo les sugiero a todos que hagan actividad física, sin importar cual porque es increíble como ayuda a la mente, más en estos casos donde uno está mucho en la pantalla del celu o de la tele y hacer actividad física viene y muy bien”.