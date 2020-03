Grazzini: "La provincia está quebrada; no hay plata y no hay salida"

El ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, se dirigió ayer a los gremios en un audio y expresó, directamente: "La verdad es que... estamos quebrados. La provincia está quebrada: no hay plata y no hay salida. El gobierno nacional no puede ayudar. Estamos hablando, estamos negociando: nos han autorizado a colocar letras, las letras están, no hay oferta en este momento para comprar letras; quieren más pagos de intereses", declaró.

Además, agregó: "Nosotros ya estamos evaluando muchas medidas económicas para ver cómo podemos salir a cubrir parte del tercer rango rápidamente, viendo todo sistema financiero que podemos utilizar. El gobernador ha mandado llamar a todos los ministros de urgencia. Vamos a hacer un plan de reestructuración del estado rápidamente. El gobernador va a declarar una emergencia porque la verdad es que, por más que hagamos lo que hagamos, estamos buscando una salida para cumplir lo más rápido posible y no hay forma más que ver, entre el viernes y el lunes, cómo logramos salir de esta coyuntura económica en la que está metida la provincia".