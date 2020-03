Están abiertas las inscripciones para los talleres de teatro Cosas de Madre

El director y profesor de teatro, Luis Bertero, visitó los estudios de Red43 Canal para comentar sobre las novedades del taller Cosas de Madre que abrió las inscripciones para el año 2020.

Se dividen en cuatro grupos: de 9 a 12 años sin experiencia; de 12 a 14 y de 15 a 20 años. Las inscripciones se realizan en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel (Belgrano 330 - boleterías del Auditorio) o al 451929, hasta el 20 de marzo.

"Hace 23 años que estamos con los talleres de teatro, yo muy feliz todos los años porque es una inyección de sangre nueva que me dan. Siempre agradezco mucho que hay muchos inscriptos y tienen mucha pasión por el teatro. Eso me da mucha energía y me pone muy bien", explicó Bertero.

Por otra parte, anunció que habrá muestras teatrales de cada grupo a fin de año. La posibilidad de volver a realizar "Estereotipos", una muestra del año pasado y también se viene "Todo" de Rafael Spregelburd con el grupo "Buena Cara" de adultos.