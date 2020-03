Día de la Mujer: Adel Kerbage, presidenta de la Asociación Sirio-Libanesa

En esta ocasión, decidimos homenajear a todas las mujeres de nuestra localidad en su día, a través de tan solo unas pocas que forman parte de nuestra comunidad y la enorgullecen; una breve selección entre todas las increíbles mujeres que hacen que Esquel sea la ciudad que es hoy.

Adel Kerbage nació en Esquel en 1960 y está feliz de poder contar su historia de vida. Es nieta de inmigrantes del Líbano; sus abuelos llegaron en búsqueda de libertad y trabajo, como tantos otros habitantes, que llegaron a nuestro país para tener una vida mejor.

Todavía tiene a su madre y se mantiene a cargo de varias actividades, la casa, el campo y la Asociación. "Multifunción", dice, riendo.

Su felicidad es estar saludable y poder dedicar la vida y el bienestar a su familia, su casa y su comunidad. Hace 33 años que está frente a la sirio-libanesa como presidenta. También forma parte de la Cooperadora del Hospital.

Es fanática de Esquel, donde nació, vivió y se crió. Además de su belleza, elogia su gente: busca adaptarse a los tiempos y trata de no estancarse. "Las cosas se van dando. Yo creo que Esquel es una ciudad fantástica, va a seguir evolucionando, en la medida en que nosotros cuidemos de su gente y de este lugar, manteniendo viva la naturaleza, cuidando", declara.

"El día de la mujer es todos los días, y el día de todos es todos los días, porque así estamos vivos", comenta. "Yo creo que nuestra vida tiene que estar enfocada en transitarla con conocimiento, transitarla con respeto, transitarla con tranquilidad. Se han perdido muchos valores, entre ellos la educación, y eso por ahí es lo que hace a que (en mi visión) haya tantos enfrentamientos, que haya una sociedad tan complicada", nos cuenta.

Como mensaje a las mujeres y los hombres en este día, nos deja lo siguiente:

"Para mí, tiene que existir la igualdad entre el hombre y la mujer. Tiene que volver esa educación tradicional que hemos tenido. Y a las mujeres les digo que me siento bien y me siento cómoda en esta sociedad; que hoy ha sido revalorizada la mujer, que hay un mensaje, en el mundo, respecto a la mujer, de que tenemos que tener igualdad de condiciones frente al hombre. Pero como decía, me gusta, me siento bien, me siento cómoda, pero yo creo que tendríamos que bajar un poquito los decibeles, y entrar en una sociedad más tranquila, más equilibrada. Tener mayor respeto, tener una capacidad de tolerancia más significativa. Esto ayudaría mucho al crecimiento de la ciudad, y del mundo".