Lo que dejó el Congreso del PJ en Trevelin

El Congreso del Partido Justicialista se desarrolló en Trevelin con la presencia de más de 60 congresales de toda la provincia; dirigentes políticos y militancia; senadores; diputados nacionales y provinciales; e intendentes de distintas ciudades, entre ellos el comodorense Juan Pablo Luque.

Sin embargo, se dejó en claro que “el justicialismo hoy es una oposición constructiva, que quiere dejar bien marcado que para que la provincia esté en esta situación que está hoy, hubo responsables que son los socios políticos que tiene el ChuSoTo. No debemos perder de vista que quienes ganaron la elección son de otro partido y tienen que involucrarse todos para poder salir adelante. No pueden quedar algunos ajenos a la situación cuando son todos del mismo proyecto político y el pueblo de Chubut los eligió a todos para gobernar, no solo a unos pocos”.En este sentido, Fita expresó que, postura que se dejó marcada en un documento firmado por todo el congreso.

Por último, afirmó que “más allá de cualquier cuestión electoral, hoy en lo político nos tiene que encontrar a todos los actores trabajando para poder sacar a la provincia adelante”.

“El peronismo siempre va a estar trabajando por el bienestar de la gente generando políticas que tengan que ver con tratar de sacar la provincia adelante, nunca tratando de desestabilizar, siempre a favor de la gente. Y ahora hay que trabajar entre todos para poder sacar a la provincia adelante. Eso lo dejó en claro el intendente en las reuniones que se mantuvieron”, marcó Fita.

Finalizado el Congreso del PJ en el que se decidió ratificar la prórroga del mandato de autoridades actuales hasta el 3 de diciembre como plazo máximo, el secretario Coordinador de Gabinete del municipio de Comodoro, Gustavo Fita, dejó en claro la postura de “oposición constructiva” del partido respecto a la crítica situación de la provincia conducida por Chubut Somos Todos.

Uno de los apoderados del partido, Blas Meza Evans, dijo a Diario Jornada, que “se ratificaron las suspensiones de los afiliados suspendidos por el Consejo del partido. Se pasaron todas las actuaciones al Tribunal de Disciplina”.



Consultado por la negativa de la Justicia Electoral, que ya había invalidado el accionar del Congreso de Comodoro, indicó: “Es una suspensión transitoria del Consejo en Comodoro. La mesa Ejecutiva del partido los había excluido del padrón y la Justicia no aceptó esta posición por no dar el derecho a defensa. Lo apelamos ante la Cámara Nacional Electoral. Pero por otro lado, el Consejo en sus facultades hasta que se resuelva la cuestión de fondo los suspensión en la afiliación”.



También se determinó la conformación de la Mesa de Acción Política con los intendentes, legisladores nacionales y provinciales y referentes territoriales, como órgano consultivo de la Mesa del partido.

Hubo un crudo comunicado sobre la realidad de la provincia y la postura que se adoptará. “mientras Argentina comienza a delinear ese camino de reconstrucción, en Chubut, conducidos por el Chusoto, asistimos a la mayor destrucción del estado provincial, atravesando una crisis social, financiera, económica y política. una crisis sin rumbo ni salida evidenciables”, expresa el documento.“Un gobierno que ha paralizado el estado por falta de recursos, con una única metodología perversa de seguir endeudándonos para intentar pagar salarios como única misión de gobierno y tampoco logra su objetivo.Agregan que “este gobierno provincial destrata a sus trabajadores Vulnera derechos de los jubilados manteniendo en vilo el cobro de sus haberes y que deteriora el sistema de salud y la obra social estatal”.Apuntan: “Nosotros no seremos cómplices de ningún intento desestabilizador que tire por tierra la voluntad popular y tampoco seremos cómplices del desmanejo del Estado, que provoca hoy un descontento social creciente. vamos a estar donde este el pueblo y donde se construyan las soluciones que hoy no aparecen”.

Fuente

- Jornada

- TW Saul Gherscovici

- TW Estela Hernández

- Rodrigo Mansilla