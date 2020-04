Reclamo de comerciantes: "No podemos desoír las directivas de provincia y Nación"

Durante los últimos días, varios comerciantes empapelaron con diarios los vidrios de sus locales y tuvo una gran repercusión: no solo a nivel local, sino también en la provincia y en el país.

En ese sentido, el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato habló de la situación y el pedido que le realizaron: "Es algo que conversamos con ellos en el COEM. Hay una serie de rubros comerciales que no están habilitados por el Decreto Nacional, que a partir del lunes podrían funcionar de alguna manera. Se me hizo el planteo por la autonomía de los municipios de Chubut y que podíamos desoír las directivas de provincia o de nación y no es así. Desde lo legal, hemos tenido muchos dictámenes, incluso del Concejo Deliberante y coinciden en que estamos en una situación excepcional y por una cuestión de salud, estas medidas había que continuarlas".

"Hay rubros que no pueden abrir y son los más afectados"

Por otra parte, comentó que enviaron una carta al Poder Ejecutivo de la Provincia, junto con la Cámara de Comercio, Cano Ingram y los diputados Rafael Williams y Carlos Mantegna: "Sabemos que los comerciantes están sufriendo y pedimos con la Cámara de Comercio, el Intendente de Trevelin y diputados a ver si podemos lograr alguna forma de financiamiento que permita que estos comercios tengan un oxígeno financiero que les permita andar".