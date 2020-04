Joaquín Arbe: la necesidad de conseguir una cinta para correr y mantener su entrenamiento

Joaquín Arbe publicó hace pocos días, a través de su cuenta de Facebook, un pedido para que alguien pueda prestarle o alquilarle un cinta para correr y de esa manera no perder su estado físico y entrenamiento que se le está dificultando por las medidas de prevención del Covid-19.

En diálogo con Red43, comentó que hace tres semanas que no puede salir a entrenar y "es entendible por todo lo que está pasando". Además, habló con la Policía y la Secretaría de Deportes para habilitarle algún gimnasio o la un cortafuegos en la montaña, pero las respuestas fueron negativas.

"Estamos con la opción si se puede conseguir una cinta. La pista de atletismo no se puede usar, así que la descartamos. Seguiré en mi casa y esperar si se puede conseguir una cinta. El trabajo mio es correr y me pagan por eso. Si se pierde el estado físico, no es como cualquier otro trabajo. Si no estás bien físicamente, no generás dinero", explicó Arbe.

También agregó: "Muchos me comentaron que la gente me deposite plata para colaborar y comprarme una cinta, pero la idea no es llegar a eso. Con que me alquilen una cinta es suficiente. No quiero sacar provecho, ni tener una cinta acá por ese motivo. Más que nada es para poder hacer algo".