Tinelli desmintió el incidente de la valija en Esquel: "Acá no hubo un vuelo humanitario, es una mentira absoluta"

La Justicia Federal abrió una investigación para determinar si el conductor de televisión Marcelo Tinelli utilizó un vuelo privado humanitario para que le trasladara hasta Chubut, donde pasa el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus junto a su familia, una valija con pertenencias personales .

Ante la gravedad de la denuncia, Tinelli respondió en una entrevista con radio La Red: " Veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín (medio que publicó originalmente la denuncia), que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13; me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", aseguró el conductor.

"Por ahí alguno se molestó porque trabajé en la mesa del hambre y con Alberto Fernández", especuló Tinelli. "Hay un ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras, no entiendo por qué la saña: me parece injusta. Acá no hubo un vuelo humanitario; es una mentira absoluta . ¿Clarín miente? Sí. Esta vez lo pongo yo", concluyó el empresario.