Llegó a Esquel el colectivo con estudiantes que venían de Córdoba

Un colectivo que traía estudiantes de Córdoba Capital hacia sus localidades de origen fue detenido anoche en la Ruta 40, en el Paralelo 42, al límite con Río Negro. El procedimiento de llegada del colectivo hasta el límite provincial fue muy irregular y los estudiantes debieron pasar la noche en el vehículo.

El Jefe de la Unidad Regional Esquel, Víctor Acosta, se refirió esta mañana al hecho y confirmó que continuaban detenidos en el mismo lugar. "Esto se venía manejando por comentarios", contó: "El jefe de la Comisaría de Lago Puelo había dado una nota informando que venía un minibus con estudiantes procedentes de Córdoba, quienes estarían por ingresar desde Río Negro a Chubut", explicó, pero desde Esquel no habían recibido ningún tipo de información al respecto.

Al no haber ninguna explicación formal, "se dispuso que, si no tenían los controles médicos y las autorizaciones pertinentes, no iban a ingresar a la provincia". Son 13 estudiantes en total.

"Los choferes no tenían autorización de ingreso y la empresa tampoco estaba autorizada a ingresar a la provincia".

Pese a que tenían el certificado de circulación nacional, en Chubut no está la obligación de permitirles el ingreso.

Finalmente, el colectivo llegó a Esquel y se le permitió la entrada a los jóvenes, con un amplio protocolo sanitario