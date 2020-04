Salud mental en tiempos de coronavirus: "Hay que tratar de poner todo entre paréntesis porque así estamos"

El Licenciado en Psicología Luis González participó de una nueva edición de Firma y Aclaración. En un interesante mano a mano con Ricardo Bustos, el profesional abordó los efectos que tiene en la salud mental el aislamiento social para prevenir el coronavirus.

"La libertad se ve coartada. Es necesario por una cuestión del cuidado y nos vemos obligados a estar adentro de la casa, quedarnos solos o acompañados por más tiempo del habitual", remarcó González. En este contexto aparecen nuevos problemas en la convivencia o se agravan los existentes. ¿El consejo para sobrellevarlo mejor?: "Hay que tratar de poner todo entre paréntesis porque así estamos: sabemos cuándo se abrió el paréntesis pero no cuándo se va a cerrar. Ver lo que se puede resolver ahora y qué se resolverá a futuro".

"Un gran indicador de salud mental es tener proyectos versus el día a día. Hace falta un equilibrio delicado y bastante complicado entre las dos cosas".

"En estos momentos de tanto tiempo vacío está bueno crearse una rutina diferente a las que teníamos", recomendó González. "Los seres humanos biológicamente tenemos rutinas. Nos despertamos, tenemos hambre, nos vamos a dormir, algunos duermen siesta. Hay un tiempo biológico que se cruza con tu tiempo social", explicó.

"Está bueno crearse esta rutina, tal vez con algo nuevo como una actividad física en casa. Contamos con dispositivos y conexión: podemos ver la rutina de ejercicios físicos y hacerla".

También es necesario en los tiempos que corren aprovechar las herramientas tecnológicas: "La tecnología nos conecta, a veces excesivamente, pero aprovechemos esa conexión en estos momentos que a veces es una de las pocas oportunidades que tenemos de estar comunicados".

La cuarentena obligatoria que más o menos estricta está vigente en muchos países del mundo "ya está generando impacto en la salud mental de las personas", indicó el licenciado. "Por eso se ponen a disposición dispositivos de atención, también ha habido conversatorios virtuales para personas que están solas".

Consultado por los daños que produce en las finanzas, Gonzalez consideró: "Yo no sé mucho de economía, pero mi economía personal se está viendo afectada. Atiendo online pero no atiendo a todo el mundo, hay gente que no quiere". Igualmente, aunque "la situación va a ser compleja, algún punto de salida se va a poder encontrar".

"Hay un gran temor, incertidumbre y angustia y el razonamiento extremo es querer evadirse: me quiero ir pero ¿dónde? La contrapartida de esto es quedarnos en el lugar donde estamos".

"Esto también pasará, es cierto. Lo que no sabemos es cuándo y mientras pasa ¿qué hacemos? Ese es el tema", reflexionó. ¿Quiénes van a superar más fácilmente esta situación?: "Me inclino por los más flexibles. No creo que haya personas más fuertes o más débiles, todos tenemos fortalezas y debilidades. Tal vez sea el momento de sacar esas fortalezas y eso tiene mucho que ver con la flexibilidad".