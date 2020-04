Paralelo 42°: Estudiantes pasaron la noche en la Ruta 40

En la noche del martes se prohibió el acceso a Chubut a un colectivo que traía estudiantes desde Córdoba hacia Esquel, Trevelin, El Hoyo y Lago Puelo, entre otras localidades de la provincia.

El jefe de la Unidad Regional Esquel, Víctor Acosta, dio detalles sobre por qué no dejaron que entre a territorio provincial: "No van a ingresar por las restricciones y por el modo en que se hizo el transporte. No fue coordinado con ninguna autoridad de Salud ni de Seguridad". En este sentido, el Comisario Mayor explicó: "No tienen autorización de ingreso a la provincia, no tienen el protocolo de salud activado, no tienen la declaración jurada y no tienen la certificación médica".

Río Negro fue declarada como una de las zonas de riesgo, ya que tuvo un gran número de casos de coronavirus en pocos días. Es por eso que se implementó la restricción horaria. Sin embargo, sin la autorización correspondiente, se determinó que no podrán pasar.

Noticias del Bolsón , entrevistó en la noche del martes al Jefe de la Comisaría de El Hoyo, Crio. Insp. Darío González, quien confirmó que el transporte fue demorado porque no tienen la autorización provincial para transitar por la provincia de Chubut y recién a las 9 de la mañana personal médico podrá controlar el estado de salud de los jóvenes .

El citado medio dialogó con el coordinador y encargado del viaje Sandro Valenzuela, quién confirmó que la comitiva tiene las autorizaciones pertinentes y qué tanto en Córdoba como en La Pampa, Neuquén y Río Negro no tuvieron ningún inconveniente al momento de trasponer las fronteras, " esta situación se dio acá cuando queríamos Ingresar a Chubut y realmente tengo que decir qué no sabíamos que Chubut tiene una legislación propia que va por encima de una ley nacional, porque nosotros tenemos la autorización de tránsito nacional firmada por la CNRT y los chicos fueron controlados en todas las provincias que ingresaron y se encuentran todos bien", remarcó el chofer de la unidad.

Esperar el permiso hasta las 9 de la mañana sin bajar de la combi.



Ante esta situación y el impedimento de ingresar a la provincia de Chubut el contingente compuesto por 13 estudiantes y dos conductores deberán permanecer al menos hasta las 9 de la mañana en la ruta sin descender de la unidad hasta tanto que los titulares de la empresa transportista logren conseguir la autorización para poder circular por la provincia y también esperar que un equipo médico pueda llegar a controlarlos, así lo confirmó a noticiasdelbolson el comisario inspector Darío González, titular de la unidad policial de la localidad de El Hoyo a cargo del operativo.

Situación humanitaria

Finalmente, Valenzuela destacó que los jóvenes vienen viajando desde hace más de 25 horas y que no han podido comer y tan sólo en un solo lugar se les permitio bajar a un baño, por lo que la situación sanitaria y de alimentos también es muy importante, sintiéndose desamparados por los efectivos que ni siquiera se preocuparon humanitariamente por el contingente.

Un camionero que está en la misma situación se solidarizó con los estudiantes brindándoles lácteos, frutas y pan.