La mujer del contagiado contó que viajó a Sarmiento cuando ya tenía los primeros síntomas

La mujer relató cómo vivieron el aislamiento, aseguró que no salieron en los 14 días y que los primeros síntomas aparecieron poco después de cumplir con la cuarentena obligatoria.

Yolanda, la esposa del primer contagiado de coronavirus de Chubut, aseguró este miércoles que su esposo regresó sin ningún síntoma de su viaje a Brasil, que hizo la cuarentena sin problemas y que recién tres días después de terminarla comenzó con síntomas de fiebre.



La mujer le dio una entrevista al periodista Richy Astete, en la emisora Radiovisión de Comodoro Rivadavia, y contó además un detalle por ahora desconocido que es un viaje que su marido realizó a Sarmiento en medio de un estado febril, en el que mantuvo contactos con personas de su entorno familiar y también visitó la Municipalidad de Sarmiento, señaló la mujer.



“Nosotros viajamos a Brasil el 8 de marzo. Estuvimos ocho días en Buzios y cuatro en Angra dos Reis. Cuando empezamos a ver qué estaba pasando con la cuarentena en Argentina decidimos volver”, contó la mujer en Radiovisión.



“Volvimos el 21 de marzo, estuvimos toda la noche parados en la frontera, en Foz de Iguazú, y al otro día pudimos tomar un vuelo hacia Buenos Aires y el lunes 23 de marzo ya estábamos en Comodoro”, detalló Yolanda.

Según contó la mujer, ambos mantuvieron el aislamiento obligatorio durante catorce días: “Nunca salimos, ni un día. Es más, mi hijo nos dejaba la comida en el portón y si nosotros estábamos en el quincho, él la dejaba en el living”.



La mujer contó que terminaron la cuarentena sin ningún tipo de síntomas y unos tres días después, en la madrugada del martes 7 de abril, el hombre comenzó a sufrir un estado febril: “El 6 de abril estuvo bien pero el martes a la madrugada empezó a tener el cuerpo caliente. Llamamos a una servicio de urgencias, vinieron los médicos y le dijeron que podía ser faringitis o dengue”.



Relató que para el miércoles 8 de abril su marido ya estaba medicado y viajó con un permiso a la localidad Sarmiento, a ver a su padre que tiene 96 años. Y que además de su familiar, también realizó una visita a la Municipalidad de Sarmiento.



“¿Si sospechamos algo? No, si hubiésemos sospechado algo no hubiese ido a Sarmiento”, aclaró Yolanda. La mujer relató que su marido regresó a Comodoro afiebrado: “Llegó a casa y pasó directamente a acostarse, le di paracetamol y a las 3 de la mañana levantó mucha fiebre y llamamos de vuelta a los médicos y la médica que lo atendió dijo que había que internarlo ya”, contó la mujer.



Yolanda agregó que ella no tiene ningún síntoma, que se realizó los hisopados y que todo le dio negativo: “No sé por qué yo no me contagié. Tal vez porque soy más joven que mi marido, él fumo mucho en su vida, tuvo dos infartos el año pasado, puede ser por eso que él se haya contagiado.”

