Trevelin: el municipio va a adquirir dos compactadores de residuos

Con el objetivo de mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos, tanto en el Trevelin como en los Parajes, el intendente Héctor 'Cano' Ingram inició gestiones para que el municipio pueda ingresar a un programa con financiamiento externo, que le permita adquirir dos camiones recolectores compactadores. Las gestiones resultaron positivas y el pueblo del molino formará parte del programa PRODISM.



A las autoridades del Ejecutivo Municipal les urgía la firma del acuerdo dado que todo el proceso, que incluye un llamado a licitación, implica unos meses más de pasos administrativos. Por ello, durante los primeros días de marzo elevaron el proyecto para su tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante. Este jueves fue tratada y aprobada con mayoría especial la firma del convenio correspondiente.



Una vez votado y aprobado el proyecto, el intendente Ingram expresó su satisfacción “porque nos permitirá avanzar en los trámites administrativos que nos lleven a tener en un corto plazo de tiempo dos camiones que permitan mejorar la recolección de residuos tanto en Trevelin como en los parajes”. Por ello, agradeció, “a los concejales del bloque de Chubut Al Frente, que entendieron la importancia de esta iniciativa y que más allá de posicionamientos partidarios, acompañaron porque coinciden en la necesidad de cuanto antes tener estos vehículos a disposición de la comunidad”.



Por su parte, el bloque de Cambiemos decidió no respaldar el proyecto. La negativa fue argumentada por Santiago González quien aseguró no ver la urgencia del tratamiento y proponiendo en cambio que el servicio sea terciarizado. Para el edil radical, el actual contexto, a partir de las medidas sanitarias implementadas por Nación, no es oportuno para tomar un crédito y puso en duda el proceso administrativo que llevó al tratamiento del proyecto.



En tanto que los concejales del oficialismo coincidieron en recordar a González la necesidad de dar respuestas a la comunidad en uno de los temas que habitualmente son ejes de reclamo.

“No comparto cuando González se pregunta cuál es la necesidad. Si uno anda en la calle se da cuenta que es necesario para darle al vecino una buena recolección de residuos”, consideró Marisol Salazar. Jorge Rocha agregó que actualmente el servicio de recolección de residuos “se está haciendo con camiones abiertos y en condiciones pésimas”.



“La pandemia no frena la vida de la gente y la gente tiene serios problemas con la disposición de residuos”, sostuvo a su turno la concejal Emilia Méndez, indicando que “las condiciones del crédito son excelentes” y “la terciarización sería un gasto desproporcionado, por la misma plata se podrá capitalizar al municipio”.



Marcelo Flores analizó: “No hay que esperar que haya superávit para capitalizar el municipio. El porcentaje de interés (a aplicarse en el empréstito) lo convierte en una buena opción de compra”. Para el presidente del bloque oficialista, la compra de camiones “abarataría los costos que tiene el servicio”.



Finalmente, al respecto se expresó la presidenta del Concejo Deliberante, quien rechazó la sugerencia de Santiago González de esperar el tratamiento del proyecto para cuando se supere la emergencia sanitaria. “Cómo funcionarios tenemos la obligación de seguir trabajando para la comunidad pese a la pandemia. Es fundamental acompañar el proyecto del Ejecutivo. Es una oportunidad de tomar un crédito con una tasa baja”.

La inversión para adquirir los nuevos compactadores ronda los 157 mil millones de dólares, según informaron desde el municipio de Trevelin.