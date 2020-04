Todos los años, desde 2007, el 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró este día en 2007 para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA), para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.

El principal objetivo es concientizar a las personas sobre las señales de alarma, ya que a menudo el trastorno es confundido por alguna enfermedad, cuando no es tal. Las señales pueden ser:

-Llamás al niño y no responde

-El niño esquiva la mirada

-No dice palabras o dice muy pocas después de cumplir un año

-No señala con el dedo

Con estas señales, se puede realizar una consulta médica. El trastorno no se detecta con un análisis clínico.

En Esquel, Laura Ramón es madre de un niño con autismo y comenta a Red43 un poco de ese "día a día" que tiene que afrontar y algunas particularidades de la enfermedad.

"A nivel mundial se suele hacer un evento general en el cual salimos a las plazas. En Esquel, solemos realizar diversas actividades, como por ejemplo, vestir de azul al Muñeco de Nieve"

Laura explica que el autismo está nombrado como trastorno y que es algo que padecen los niños. "Generalmente no los deja relacionarse con otros, no pueden tener amistades y no entienden ciertas cosas", detalla la madre, agregando que en ocasiones tiene que explicarle las cosas a su hijo con características especiales para que entienda lo que hay que hacer en ese momento".

"Nos pasa que solemos no tener salidas. En general no vamos a eventos o cumpleaños, es una lucha constante. Lo que hacemos desde Autismo Esquel es que nos conozcan un poquito más y que eso nos ayude cuando nuestros niños tengan algún tipo de crisis. Que la gente entienda que se trata de una situación de angustia, no un capricho"

Además, la madre explica como se sobrelleva la situación en público, contando que en ocasiones hasta han sido juzgados por no entender la situación. Mirá el video.