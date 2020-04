Salud solicitó no relajarse y mantener “la conducta ejemplar"

El ministro de Salud, Fabián Puratich, le solicitó este jueves a la sociedad chubutense “que no se relaje con las medidas que se han dispuesto desde el Gobierno, que sigan siendo responsables, y que continúen manteniendo la conducta ejemplar que ha ido manifestando hasta ahora la gran mayoría de los chubutenses, quienes además han dado sobradas muestras de solidaridad y compromiso social”.

El titular de la cartera sanitaria provincial efectuó las declaraciones este mediodía en Rawson, en Casa de Gobierno, al brindar una conferencia de prensa sobre la situación del Coronavirus, junto al gobernador Mariano Arcioni y otros ministros y funcionarios del Gabinete Provincial, quienes previamente habían mantenido una reunión del Comité Provincial de Emergencia por el Coronavirus.

“Tenemos que cuidarnos entre todos, extremando las precauciones día a día”

El ministro de Salud manifestó que “más allá de los números que se desprenden de este reporte diario, nos parece necesario destacar que, si bien seguimos siendo una de las pocas provincias que todavía no tienen casos positivos confirmados, esto recién empieza y no se puede descartar la posibilidad de que tengamos casos de Coronavirus en el futuro, por lo que es necesario recordar y reforzar las recomendaciones que hemos venido repitiendo a diario”.

En tal sentido, “le seguimos pidiendo a la ciudadanía toda que no se relaje con las medidas que se han dispuesto desde el Gobierno, que sigan siendo responsables, y que continúen manteniendo la conducta ejemplar que ha ido manifestando hasta ahora la gran mayoría de los chubutenses, quienes además han dado sobradas muestras de solidaridad y compromiso social”, añadió.

“Tenemos que cuidarnos entre todos, extremando las precauciones día a día, porque sabemos que si el virus entra a nuestra provincia lo va a hacer a través de una persona, ya que no está presente en el aire, ante lo cual resulta clave que seamos responsables y mantengamos las debidas distancias”, indicó Puratich, reafirmando la idea de que “el aislamiento y la cuarentena son medidas que se adoptan para poder seguir cuidándonos entre todos”.

Alternativas en estudio, de acuerdo a la evolución epidemiológica

Por otra parte, el titular de la cartera sanitaria se refirió también a la posibilidad de flexibilizar las restricciones a la libre circulación, en tanto y en cuanto la provincia continúe sin tener casos confirmados de COVID-19, y en tal sentido señaló que “es algo que estamos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, y tenemos el objetivo de diseñar algunas aplicaciones que nos permitan, lentamente, aumentar el número de actividades permitidas, siempre de acuerdo con la evolución epidemiológica que tengamos”.

“Es muy importante no perder la perspectiva de esto último, porque si bien hoy no tenemos casos confirmados, eso no quiere decir que no vayamos a tener alguno en el futuro”, explicó Puratich, destacando que “si llegara a darse la confirmación de algún caso de COVID-19 en el interior de la provincia, todo cuanto hubiéramos podido planificar cambiaría obviamente por completo”.

Sobre las actividades que podrían llegar a permitirse de cara al futuro, afirmó que “el tema está aún en discusión, pero serían fundamentalmente actividades que tienen que ver con el desarrollo laboral de los emprendedores de la provincia, o de aquellos que tienen un oficio y dependen del ejercicio de su profesión para poder subsistir día a día, ante lo cual se prevé la posibilidad de flexibilizar algunos días y horarios específicos”.

“Sin embargo, todavía tenemos que seguir trabajando en el tema, por lo que en el día de mañana tenemos planificada una reunión con el ministro de Seguridad, y en función de cómo se desarrolle la misma empezaremos a tomar las decisiones que correspondan”, expresó.

“Yo le pido a la comunidad chubutense que mantenga la calma, y que tengan todos la tranquilidad de que no vamos a tomar ninguna decisión que ponga en riesgo a nuestra sociedad”, resaltó por último Puratich, concluyendo que “en este sentido, desde el equipo de salud provincial nos hacemos eco de lo que ha dicho el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y también el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni: no hay nada más caro que una vida humana, y por este motivo sabemos que lo primero de todo es cuidar las vidas de cada uno de los chubutenses, y que el resto es secundario”.