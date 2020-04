Está varada hace más de un mes y necesita volver a Esquel por la medicación de su hija

Zulma Moreyra vive hace más de treinta años en la ciudad de Esquel. Actualmente, se encuentra varada en la localidad de Presidencia Roca, en la provincia de Chaco, lugar donde había ido junto a su hija para cuidar de su madre hasta el 10 de abril, fecha en la que tenía programado el vuelo de regreso.

"Tenía pasajes para el 10 de abril, pero con la extensión de la cuarentena quedé varada. Desde Aerolíneas Argentinas me dijeron que me reprogramarían el vuelo, pero hasta el momento no tengo novedades"