Tinelli solucionó el problema de las cubiertas y se fue de Esquel

Luego del intento fallido el lunes por la tarde/noche, finalmente Marcelo Tinelli se fue de Esquel con destino a la ciudad de Trelew para luego tomar un avión hasta Buenos Aires.

Recordamos que ayer intentó salir y tuvo que regresar por un problema en una cubierta de su camioneta.

El conductor televisivo solucionó durante la noche el inconveniente y a primera hora de este martes pudo salir de la ciudad.

El Jefe de la Unidad Regional Esquel, Crio. Mayor Víctor Acosta no dio demasiados detalles porque no tuvieron intervención, pero aclaró que Tinelli contaba con la documentación pertinente para circular y que no hubo ninguna irregularidad.