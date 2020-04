Chubut adhirió al DNU nacional: ¿qué se modifica a partir de ahora?

A partir de ahora, la provincia del Chubut se encuentra adherida a las determinaciones del Gobierno nacional para regir la cuarentena, luego de que quedaran sin efecto las resoluciones de Federico Massoni.

Ante esto se generaron muchas dudas en los vecinos sobre qué va a modificarse en la provincia. En este sentido, el jefe de la Unidad Regional, Víctor Acosta, aseguró que "no cambia mucho".

"No se toca la sirena 19:30 y no se controlan más los DNI en supermercados", explicó el Comisario Mayor. De esta forma, quedó sin efecto que según la terminación del número de documento algunos días no se pueda ir a comprar.

"El resto de las actividades siguen restringidas y el control policial seguirá siendo exactamente el mismo", detalló Acosta.

Por último, en cuanto al tránsito entre Esquel y Trevelin, dejó en claro que la circulación interciudades también está restringida por Nación y que los permisos para circular ahora se tramitan a través del Gobierno central.

