“Más allá de la cuestión física, lo importante es la integridad y la salud de cada uno de nosotros”

Todos quienes practican deportes están a la espera de una resolución. A lo sumo y ojalá sea en los próximos días, se podrá salir a caminar, trotar o correr en la inmediaciones de la ciudad, con los recaudos necesarios, tal fue el pedido realizado ayer por el Intendente Sergio Ongarato dentro de un protocolo para levantar, de manera parcial, la cuarentena en Esquel.

Quienes tienen un gimnasio de aparatos y pesas están sumamente complicados, más si tiene que pagar alquiler del local, además de algún sueldo de empleados y además los cada vez más caro servicios.

También hay clubes o entidades que alquilan un espacio para la realización de un taller deportivo, más social que deportivo, como es el caso de Lala Gym, entidad que nuclea a muchos niños, a muchas mujer y también a adultos mayores.

Aunque no tienen una sede fija, porque no son dueños de un lugar determinado, el SUM de la Escuela 112 es su hogar.

Claro que al no usarlo no pagan alquiler y esto seguramente es una ventaja, pero Lala Gym tiene un sentido social y de pertenencia que va más allá de los costos económicos.

Hace más de un mes que Lala Gym, al igual que muchos talleres deportivos, no está funcionado y seguramente cuando regresen a la actividad, nada será igual, nada será lo mismo.

A través de una entrevista virtual, tuvimos la posibilidad de conversar algunos minutos con María Laura Hernández, y parte de la entrevista es la siguiente:

- ¿Cómo es tu relación en tiempos de cuarentena con todos los alumnos que participan de los distintos talleres de Lala Gym?

- Nuestra relación con la gente que pertenecen a los distintos talleres es a través de las redes sociales, como instagram, wassap o el face y lo que hacemos es interactuar ya que le pasamos ejercicios, sobre todo con los más grandes que tienen una mayor independencia en el uso y conocimiento de los celulares.

Tanto con las chicas de futsal como con las chicas de vóley, lo que tratamos de hacer es interactuar a través de los grupos y pasarnos rutinas. Capaz que alguien hace algo en la casa y lo comparte y la idea es mantener el contacto a través del grupo quizás, generar algún tipo de contención y motivar al resto de las compañeras a realizar algo.

Nos proponemos pequeños desafíos también en los grupos y no me quería olvidar que la profe de Hockey también está pasando varias rutinas a sus alumnas, todo esto como una manera de generar un feedback entre alumnos y profes.

-¿Cómo podes solventar económicamente el proyecto de Lala Gym en tiempos de cuarentena?

-Los gastos se generan cuando nosotros estamos en actividad, por ejemplo al alquilar el espacio donde damos los talleres. Siempre los que nos pasa es que juntamos las cuotas y con ese dinero vamos pagando las horas que utilizamos. En estos momentos como estamos totalmente parados, no podemos hacer rifas, no podemos hacer ventas y también al estar todo un poco parado, se nos complica juntar lo que sería fondos económicos para afrontar distintas actividades. Hasta el momento solo nos venimos solventando con las cuotas que pagan los socios fundadores de Lala Gym.

La idea para este año era hacer una compra de materiales y se nos pinchó un poco todo por el hecho que no pudimos hacer el Patagónico en Semana Santa y eso nos iba a generar a todos los grupos un buen ingreso.

La única ventaja es que al no estar activos, no generamos gastos y eso un poco no nos genera un déficit. Nos atrasa en cuanto a proyecciones o actividades que teníamos pensado hacer, pero bueno hay que tener paciencia.

-¿Qué estás haciendo vos en este tiempo? ¿Estas tomando algún curso? ¿Tenés permiso para salir de tu casa?

En mi caso particular en estos momentos, lo que trato de hacer es captar todas las charlas que hay de forma virtual, tanto de vóley como de futsal, futbol 11 o de escuelas formativas y la idea es tratar de cada día ingresar a una plataforma y poder ser parte de alguna charla virtual. También por el hecho de pertenecer a la AFA tenemos el acceso a muchas charlas virtuales y lo que nos permite también es hacer nexo con el resto de los equipos y nosotros vamos pasando información. Más que nada el tiempo lo dedicamos a eso y en mi caso particular, en cuanto a lo laboral, también se me freno todo eso de dar clases y de poder trabajar y, hoy por hoy, ando buscándole una solución a este problema.

-¿Cómo pensás que será la modalidad de los entrenamientos de Lala Gym una vez que se levante la cuarentena?

-Estamos tratando de generar un espacio, que puede ser a través de zoom o de cualquiera de las plataformas que permiten interactuar visualmente para tener un contacto con los chicos, hablamos con los padres de los nenes de la escuelita de fútbol para que todos puedan bajar la aplicación y de esa manera también generar una interacción con los nenes que era lo que nos estaba faltando Con las chicas de vóley y hockey es poder -a través de esta plataforma- tener distintas actividades, estableciendo días y horarios predeterminados y que podamos tener una rutina y de esa manera tener una continuidad que en tiempo de cuarentena nos viene muy bien.

No solo pensamos desde lo físico, sino también desde el hecho de la contención emocional que los chicos se puedan ver e interactuar entre ellos. También se dio como una forma de acercarnos y entre todos ayudarnos a sobrellevar esta situación que genera el encierro y la soledad. El factor psicológico es muy importante, ya llevamos varias semanas de cuarentena y también es necesaria esa interacción de dar a conocer lo que nos pasa en el hogar.

-¿Cómo te imaginas la reinserción de los distintos grupos que tenés?

-Por lo que tenemos entendido que lo último que se levantará de la cuarentena y que tendrá que ver con la forma progresiva de llevar a cabo las actividades van a ser los adultos mayores y los niños así que nosotros creemos que salvo el grupo que tenemos de jubiladas, que como es un grupo reducido no habría tanto problema, trataremos de buscar la forma y la manera para que los chicos puedan adaptarse a esta situación teniendo en cuenta los cuidado que se tiene que tener son ellos.

Te doy un ejemplo, es muy habitual que un encuentro cuando uno realiza una buena acción “el choque los cinco” siempre está presente, será una cuestión de adaptarnos a las nuevas modalidades más que nada para disminuir el riesgo de contagio.

-¿Estas redefiniendo los objetivos para este año y para el 2021?

-Para este año teníamos varios objetivos que eran el Patagónico de Futsal Femenino que es un poco nuestro caballito de batalla donde propusimos reubicarlo para el mes de septiembre y esperemos poder concretarlo. No sabemos que va a pasar con el Nacional de Futsal Femenino, que sabemos que se postergó, pero sin fecha hasta el momento. Teníamos un torneo de vóley en mayo y que también lo vamos a cambiar de fecha; en junio teníamos un encuentro de escuelitas y también lo vamos a postergar y seguramente en lo que resta del año algunos de los encuentros no lo vamos a poder realizar.

En cuento a lo competitivo tenemos que rediseñar el calendario y tenemos que esperar hasta que termine la cuarentena y ver en qué punto estaremos del entrenamiento, pero más allá de la cuestión física, lo importante es la integridad y la salud de cada uno de nosotros y la prioridad nuestra es que estemos todos juntos, y que aunque hoy estamos separados, no queremos que mañana falte alguien a nuestros talleres por este virus.