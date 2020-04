(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Estaba con mi familia en un cumpleaños de un amigo, de Nano Peralta, quien ahora conduce la dirección de Radio Nacional Esquel.

Estaba feliz, porque compartía con mi familia un lindo momento de un amigo que no la había pasado bien en los últimos años pero que estaba rodeado de muchos de sus seres queridos.

Me acuerdo que hacía mucho frío y apunto estaba de “clavarme” un terrible guiso de lentejas, cuando apareció un mensaje en mi wasap que me dejó frio, que me dejó helado.

El mensaje de María Nahuelquir fue un baldazo de agua fría en un cálido momento. “Lo encontraron a Antonio sin vida”, fue el mensaje escueto y lapidario.

Todos nos enteramos el día sábado 27 de abril, pero según los estudios posteriores, la muerte se había producido dos días antes, de un infarto al corazón, de un infarto al corazón de él y de un infarto al corazón de todos sus amigos.

DEL GRUPO LOS PATAGONES

A veces estos golpes lo hacen a un grupo más fuerte y esto pasó con el grupo Los Patagones. Su última carrera había sido el Medio Maratón de Malvinas y las fotos de aquel día lo muestran feliz por lo logrado.

Y más cerca en el tiempo llegó el momento fatídico. Aquel jueves 25 de abril fue su último entrenamiento con el grupo en la pista del estadio. De ahí fue hasta la casa de Marcela Ulloga y luego a su barrio, a su morada. Eso es lo último que se sabe.

Lo encontraron sin vida el sábado 27 y los agarró a todos con la guardia baja.

El profesor Víctor Álvarez estaba en Buenos Aires en ese momento, más precisamente en Tandil y así se enteró de la noticia.

“Me enteré de la noticia estando acá en Tandil y realmente fue una noticia que no la esperaba y quedé muy triste” señaló hace un año Víctor Álvarez, quien fue su profesor por más de una década.

“He ido siguiendo la noticia a través de las redes sociales de lo que escribían todos Los Patagones y observé la tristeza que le embargaban a todos y me sumo a la tristeza”, destacó además.

“Antonio, además de ser un atleta, siempre fue un ejemplo de vida. Él nos comentaba que el grupo de los Patagones lo había sacado de varios problemas”.

“Él fue un agradecido con nosotros y nosotros también fuimos muy agradecidos con él por haber confiado en nuestro grupo y compartir con nosotros muchísimos momentos”, rememora el profesor.

“Antonio era para los Patagones un referente, siempre se lo tuvo muy en cuenta, siempre se lo escuchó. Se fue y los vamos a extrañar muchísimo” destacó Víctor por aquel entonces.

EL GRAN AMIGO DE OMAR RUMINAHUEL

Antonio ya de grande se sumó al grupo Los Patagones, pero ¿quien lo acercó? Y Víctor Álvarez rememora aquel momento

“El que lo acercó al grupo fue Omar Ruminahuel, quien fue su amigo. Ellos participaban de las carreras del barrio Ceferino, la que hacían al Cerro La Cruz. Ellos corrían ese tipo de carrera y no entrenaban con nadie, me fueron a ver y se sumaron al grupo, en verdad no sé cuándo, calculo que hace unos diez años o más”.

“Recuerdo que Antonio vino al grupo, señaló el entrenador y desde ese día nos dio a todos una lección de vida. La enseñanza que nos dejó fue que pudo salir de su adicción. Puso mucho de su gran voluntad y su fe en Dios. Antonio era muy creyente, trabajaba durante todo el día y nunca faltaba a un entrenamiento, “yo lo hago con gusto” decía.

¿Hay algún otro atleta de tu grupo que esté pasando por un problema parecido? fue mi pregunta, en aquel momento.

“Que yo sepa no. Lo que vienen al grupo vienen por un interés de salud o algo social para compartir, para hacerse de amigos. Pero no por cuestiones de adicción como le tocó a Antonio.

Yo comento lo de su adicción porque Antonio ya lo había hecho público. Él vino con ese mensaje, al señalar que con voluntad y esfuerzo se podían superar los malos momentos. A Antonio se lo quería mucho.

TIPO SENCILLO Y MUY HUMILDE

Así lo describió Sergio Pecorari, otro de los muchos amigos que tuvo Antonio.

“Antonio fue un tipo muy sencillo y muy humilde, de pocas palabras pero de muchas enseñanzas, que es lo que nos dejó a todo el grupo y a quienes lo conocieron”.

“Antonio salió de una situación muy extrema. En el caso de él tocó fondo por culpa del alcoholismo, y gracias a la gente que lo apoyó en ese momento pudo salir de esa situación. Y después se acercó al deporte y siempre se esforzó por mejorar, y esa fue la enseñanza que nos dejó, de cómo puede una persona sobreponerse a todas las dificultades que se le presentan”.

RUMBO AL DESAFÍO CAPRI

Antonio Herrera, al igual que muchos de los corredores de la región, se estaba preparando para el 5 de mayo, momento de largar una nueva edición del “Desafío Capri”.

Luego los mismos amigos, hicieron una carrera homenaje, en el marco del “día del amigo”, con una gran convocatoria.

Muchos hoy lo recuerdan con tristeza, tal vez lo importante sea saber que varios de los que quisieron abandonar en aquel momento escucharon el reto de Antonio que les decía, “a no achicarse ehhh” y este grito terminó siendo el grito de guerra de Los Patagones.