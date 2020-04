Leuful hizo su descargo: dijo que no estaba ebrio y que lo detuvieron por "problemas personales"

El director del Ministerio de Familia en Esquel, Pablo Leuful, fue noticia hoy ya que lo demoraron por violar la cuarentena y la información policial señala que se encontraba conduciendo en estado de ebriedad, pero se negó a hacerse el test de alcoholemia.

Leuful dialogó con Red43 y aseguró que las cosas fueron distintas. Dijo que fue a entregar algo a una familia del barrio Matadero, pero no con motivo de su trabajo sino por motivos personales. Quiso retirarse pero no consiguió hacer arrancar el vehículo y se quedó a cenar en donde se encontraba.

Remarcó que como sabía que se encontraba fuera de horario intentó comunicarse con la policía y no tuvo respuesta. Cuando logró hacer arrancar su Renault 6 para regresar a su domicilio, el auto volvió a fallar y quedó parado en la costanera del Arroyo Esquel. "Si bien estábamos fuera de horario, nos encontrábamos detenidos a la espera y ya habíamos llamado a la policía", precisó.

Narró que "cuando arribaron los efectivos dijeron que llamemos a un taxi, el taxista llegó y también se presentó otro oficial. Me dijo que se acordaba de mi de no se qué problema, que me iban a secuestrar el auto y me iban a llevar". Leuful sostuvo que existieron irregularidades y por eso llevará a la Justicia lo ocurrido.

Indicó que no se hizo el test de alcoholemia porque "no había personal idóneo para manejar el alcoholímetro y no tenían guantes ni nada. Yo les dije que no es así, estaban haciendo todo el procedimiento mal". Sin embargo, contó que fue llevado al HZE: "En el hospital la médica pudo constatar que no estaba en estado de ebriedad".

Negó que personal de la APSV haya intentado hacerle el control de alcoholemia: "Ellos secuestraron el vehículo y en la comisaría me hicieron el acta de lo que había adentro, no estaban manejando el alcoholímetro".

De acuerdo con su versión de los hechos, el efectivo que ordenó secuestrarle el auto "tiene un problema personal" con él. "Me quiso golpear, los mismos compañeros lo pararon", afirmó. También adujo que no lo dejaron denunciar las irregularidades: "Yo quise realizar la denuncia y me dijeron que vaya otro día".

Seguramente de las investigaciones judiciales habrá más claridad sobre lo que pasó pero algo que no puede negarse y es reconocido por todos, es el buen desempeño que han tenido las fuerzas de seguridad y los policías de Chubut en particular, en el cumplimiento de su trabajo durante esta emergencia.

