En esta ocasión, entrevistamos a Soledad Riquelme y Jeniffer Pérez Miguel, mujeres de otro de los tantos rubros afectados económicamente por la pandemia de COVID-19; eventos infantiles.

En la ciudad de Esquel, hay siete salones de eventos que funcionan en su mayoría con cumpleaños de niños pequeños. Hace 40 días, que el rubro, al igual que muchos otros, se encuentra parado, y es por ello que Soledad y Jeniffer decidieron dar a conocer la situación.

"Entendemos las cuestiones de salud, pero hace 40 días que no nos permiten trabajar"

Ambas piden flexibilización en el rubro, teniendo en cuenta que hasta el momento el virus no circula en Esquel: "mandamos muchas cartas al municipio. Queremos que nos escuchen, muchos son locales que se solventan solos y hace 40 días que no entra dinero y no podemos pagar nuestras deudas".

Soledad y Jeniffer, detallan que aun no han tenido respuestas y que están abiertas a la posibilidad o alternativa que pueda ofrecer el municipio.

"A nosotros nos dejaron exiliados, la idea es que alguien nos escuche, que sepan que estamos presentes para poder tirarnos una mano, esta situación nos sobrepasa"

"Pensamos en las medidas de seguridad, acotar la cantidad de gente que pueda entrar al salón. Por lo menos poder venir a los locales y atender a la gente, sin necesariamente hacer un cumpleaños", detallan, haciendo referencia a que hay muchos eventos que se deben reprogramar y por ello, es clave reunirse con las familias.

"Hay gente que pasa música, que se dedica a la decoración, el Candy Bar, fotógrafos y que hacen las tortas; todos dependen de este rubro y hoy se ven afectados a la situación"