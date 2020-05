Nicolás Trotta, Ministro de Educación, pronosticó que los chicos podrán retomar las clases de manera escalonada después del receso invernal siempre y cuando no se produzca un pico de contagios por coronavirus tras la habilitación de varias actividades industriales y comerciales.

"Nuestro escenario es que después de las vacaciones de invierno tengamos un regreso escalonado si epidemiológicamente es posible"

Para no generar falsas expectativas, en todo momento se preocupó por aclarar que " se trata de un escenario que aún no está confirmado porque tenemos incertidumbre de que sucederá tras la apertura de la economía".

Insistió en que la vuelta al colegio no depende de su Ministerio sino de la aprobación del comité de expertos que asesoran al Presidente, "Si hay picos de contagios, habrá que volver para atras y suspender las clases", enfatizó Trotta mientras que todo su foco de atención está puesto en lo que sucede en Alemania, Dinamarca, Austria y España. “En Madrid, por ejemplo, el 50% de los alumnos ya volvieron a las aulas”, ejemplificó.

En todos los casos se hizo alternando días de concurrencia, con grupos reducidos en las aulas y 1,5 metros o más de distanciamiento entre los alumnos.

En nuestro país, las clases presenciales están suspendidas hace ya más de 50 días, desde el 16 de marzo, y la versión más fuerte es que no retornarían hasta, al menos, agosto.

Trotta contó que desde su cartera están elaborando protocolos de acuerdo a la infraestructura de cada escuela y al uso del que hacen los alumnos del transporte público. “Hablamos de una una movilización 15 millones de personas en todos los niveles educativos. Hay que ver cómo llevamos ese trabajo al aulo y a los espacios comunes”, remarcó.

Si bien días atrás había evitado tomar posición con respecto a la suspensión de las calificaciones en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, este domingo el Ministro se mostró a favor de no poner puntaje." No vamos a calificar, no poner ninguna nota", aseguró. Pero sí habrá “una recuperación de contenidos en el menor tiempo posible a la vuelta”, dijo.

En ese sentido, se refirió a aquellas madres que tienen 4 hijos y que no llegan a hacer toda la tarea más allá del compromiso y la voluntad que le pongan para enseñar todas materias: “En la escuela se ven las desigualdades y en el hogar se agudizan”. Y enfatizó en que si los maestros ponen una nota estarían evaluando la situación socioeducativa del estudiante y no el aprendizaje.