El jueves 30 de abril generó mucha preocupación la confirmación de un caso de coronavirus en Trelew sin nexo epidemiológico. Un hombre de 69 años, sin antecedentes de viaje, presentó síntomas y el testeo le dio positivo. Inmediatamente fueron aislados los contactos estrechos y entre ellos, se confirmó que una mujer también padecía la enfermedad.

A poco de cumplirse los 14 días de confirmado el primero de los dos casos en la localidad del valle aún no pudieron detectar cuál fue la fuente de contagio inicial. “El mapeo epidemiológico sigue, la semana pasada se hizo un ateneo con 69 profesionales de la provincia que discutieron el caso, se hicieron líneas de tiempo, se buscaron las ramificaciones de estas personas para ver hacia dónde se podía extender”, indicó el ministro de Salud, Fabián Puratich, en declaraciones que reproduce el Diario Jornada.

“Se hicieron solicitudes a las clínicas privadas para que informen las consultas de pacientes respiratorios, todo eso se sigue haciendo. También buscamos anticuerpos en personas que hubieran vivido cerca”, explicó Puratich.

“Lo importante es que esa persona no contagió a nadie más, porque no apareció ningún otro caso y que estemos llegando a los catorce días desde que se detectó este caso en Trelew sin que hayan casos asociados es muy importante", recalcó el responsable de la cartera sanitaria provincial. En este sentido, consideró que "lo más probable es que haya sido un viajero porque no tenemos circulación viral en la zona”

En cuanto al estado de salud de los dos pacientes mencionados, los únicos activos en la provincia, detalló que el primero de ellos se encuentra “en la misma condición, en estado crítico con respirador mecánico y la medicación necesaria. La señora, que es el segundo caso, ha estado febril desde el viernes y está bien”. Cabe recordar que los otros dos infectados chubutenses son de Comodoro Rivadavia y ya fueron dados de alta hace varios días.

“No hay un protocolo definido sino recomendaciones, se utilizan varios medicamentos y de acuerdo a la gravedad del caso es la medicación”, precisó al respecto de un posible tratamiento

Consultado por los testeos rápidos, Puratich aclaró que "están aprobados por el ANMAT y se utilizan. Lo que nosotros siempre aclaramos es que no hay ningún test que prediga la enfermedad. El hisopado dice cuando la enfermedad está activa y los test rápidos determinan anticuerpos, que quiere decir si uno tuvo la enfermedad, deja ese recuerdo inmunológico”. “Con el testeo ponen demasiadas expectativas y la gran mayoría de los que hablan no saben demasiado, por eso nosotros tratamos de ser cautos, tenemos los dos tipos para hacer”, agregó el ministro.

Por último, el funcionario se refirió a la llegada de colectivos y vuelos con chubutenses varados en otras provincias (hoy arriba uno a Esquel y otro a Trelew). Subrayó que "el flujo es muy importante, van a quedar alrededor de 2 mil personas en aislamiento".