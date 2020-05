En tiempos de cuarentena, parece que el único ganador ha sido el colombiano Fausto Murillo, el morocho que a través de su canal de You Tube muestra diversas rutinas para principiantes y para personas que realizan periódicamente cierta actividad física.

Muchos lo conocieron ahora y se animaron a estas rutinas que muchas de ellas no superan la media hora de duración.

Fausto, sin dudas, fue el gran ganador en tiempos de crisis

Y los de acá, muy buenos y capacitados por cierto, debieron reinventarse para salir a flote. Claro que como viene la mano, varios de los 35 gimnasios habilitados en Esquel quedarán en el camino, como ha sucedido con varios comercios de nuestra ciudad que debieron bajar la persiana sin que hayan visto a una persona contagiada en la región.

Una verdadera injusticia.

En la mañana de hoy un grupo de dueños de gimnasios de pesas y aparatos se reunieron con el intendente Sergio Ongarato.

El motivo fue muy puntual: que gestione con más ahínco el pedido de apertura de los gimnasios en Esquel, cuando la provincia ya entró en fase 4 y la cordillera no tuvo hasta el momento ningún caso de personas contagiadas.

La respuesta del intendente fue que hoy por la tarde (al cierre de este escrito) les enviará una nota bosquejo a los mismos dueños de los gimnasios para unificar algunos criterios y que esa misiva sea enviada a Rawson para su urgente tratamiento por parte del Ministerio de Salud y del Gobierno Provincial.

Ongarato se comprometió con los hoy perjudicados comerciantes que el día lunes tendrá una respuesta concreta, para una inminente apertura o, para algunos, el cierre definitivo.

LOS GIMNASIOS SON LOS MÁS SEGUROS

“No hay ningún fundamento claro y valedero que nos indique porque no podemos abrir los gimnasios”, señaló hoy Diego Poblete, quien hace unos 20 años trabaja en Gym Center, complejo ubicado en el primer piso del Club San Martin, frente al Melipal.

“Nosotros lo que queremos es que nos den una respuesta concreta para la apertura de los gimnasios porque ya van dos meses de cuarentena y sin ningún caso en la región, por ello te digo que no vemos un real motivo de porque no podemos abrir” detalló además.

Todo este tiempo se la pasaron presentando protocolos y lo único que recibieron hasta ahora fue un cartelito que dice “seguí participando” y otros quienes destaparon la botella de gaseosa le salió “metete allá atrás en la cola”.

Como dijimos ayer, los gimnasios, los bares y los restaurantes están en la última parte de la fila, a pesar de que la provincia entró en Fase 4.

“Nosotros hoy por hoy no tenemos un caso en Esquel y ya vamos por dos meses de cuarentena. Vemos, y eso en buena hora, que hay cierta flexibilización en la apertura de algunos comercios y hasta el momento no nos pudieron decir ciertamente porque no nos dejan abrir, ya que considero que con esta flexibilización ya deberíamos estar trabajando todos”, remarcó además.

“No hay un fundamento claro que nos diga porque no podemos abrir los gimnasios, solo te dice que por un DNU, pero nada más que eso” destacó Poblete.

El ex jugador de Básquet del Club San Martin destacó que el protocolo de un gimnasio es más seguro que ingresar a un banco.

“Habrá que implementar cuantas personas se pueden ubicar por metro cuadrado y tener bien presente los puntos de higiene, y nada más”.

PLACAS DE POLICARBONATO

La situación en los gimnasios es muy compleja. Dependerá mucho de los metros cuadrados y de la cantidad de personas que puedan entrar de manera simultánea.

Claro que hay gimnasios que con pocos usuarios apenas podrán pagar la boleta de luz, el gas, los alquileres y nada más. Por eso creemos que quedarán varios en el camino, por desgracia. Inmerecidamente en el camino.

El Gimnasio Vive, ubicado en la avenida Ameghino, a pocos metros del muñeco de nieve, es un elefante grande que hay que mantener.

Víctor y su compañera de vida, Rosita, le ponen mucho empeño a que dicho gimnasio funcione lo antes posible y además de la limpieza general del mismo, ya instalaron tres placas grandes de policarbonato para separar a los deportistas que trabajan, de manera simultánea, con las cintas y las bicicletas fijas. Una especie de box.

“Nosotros podemos aguantar un mes más”, señaló Víctor Amoreti. “Ya si el próximo mes no podemos abrir, vamos a tener que cerrar porque las deudas (que ya tenemos) van a ser inmanejables”, remarcó.

Otro gimnasio que trata de reinventarse es el de MyM Fitness de Hernán Maciel, quien a través de distintas aplicaciones y grupos de wassap trata de sumar para el puchero, en tiempos de crisis.

QUE SEPAN QUE EN ESQUEL NO HAY CANCHAS DE GOLF

Ayer fuimos críticos con la increíble decisión de no dejar salir a la gente a trotar o andar en bicicleta. La actividad física y la salud mental (además de la física) van de la mano y el que no lo entiende está en un problema grave.

Padel, Golf, Pesca y Tenis. Cuatro deportes permitidos en fase 4 al día de hoy. Yo quiero jugar al golf, quiero que alguien me invite a jugar al golf acá en Esquel o en Trevelin. Espero ansiosamente la invitación.

También fue muy gracioso, en este circo cada vez más bizarro, de que los mayores de 60 años puedan salir a caminar partir de las 6 de la mañana.

“Si los viejos no se mueren de coronavirus, se mueren congelados”. Y no lo digo yo, lo dice mi hijito que apenas tiene 7 años.