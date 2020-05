María Martínez: "Me agota escuchar que es la Provincia o Nación quien debe dar respuestas"

La concejal del Frente Vecinal Esquel, María Martínez, fue la entrevistada de hoy en Firma y Aclaración. Mano a mano con Ricardo Bustos, compartió sus sensaciones ante la tarea que le toca: legislar en tiempos de pandemia: qué planes tenían al asumir, qué debieron hacer para atender las consecuencias de la cuarentena obligatoria, la relación con el Ejecutivo y la situación de la ciudad.

Martínez remarcó que el coronavirus "ha trastocado los planes que teníamos cuando asumimos porque tenemos que atender lo inmediato, vamos detrás de las cosas". "Son desafíos interesantes. Mientras uno tenga en claro que la función que cumple en el Poder Legislativo es mejorar la calidad de vida de la gente en la situación que sea, nada es dificultoso", consideró la edil.

Sostuvo que desde su lugar como militante social (es Técnica en Administración de Cooperativas) siempre observó de cerca lo que ocurre en los barrios: "Siempre vi la falta de trabajo, de acceso a la vivienda, a los servicios básicos. Esos eran los objetivos desde un principio". "La falta de acceso a la tierra, a la vivienda y la falta de planificación en la ciudad de Esquel siempre fue algo muy preocupante, al igual que la falta de trabajo", agregó la representante del Frente Vecinal.

"La crisis que ya había se triplicó. La falta de trabajo se nota más, la falta de ingresos, la falta de recursos en el municipio, la falta de alimentos para la gente, la falta de calefacción. Ahora es mucha más gente la que padece esa situación"

¿De qué manera se puede salir mejor de este complicado panorama?: "Con imaginación y creatividad, hay que reconvertirnos minuto a minuto. Siempre digo que si hacemos siempre lo mismo nunca vamos a tener resultados diferentes". En este marco, explicó que "en el FVE trabajamos con seis voluntariados en la ciudad. Nosotros llevamos los alimentos que necesitan las cocineras para brindar este servicio". Indicó que más de 200 vecinos realizan donaciones para el Grupo Joven Ceferino, la sede del barrio Bella Vista y el comedor del Barrio Matadero con la particularidad de que las cocineras piden lo que les hace falta y eso permite que las viandas sean variadas.

"Herramientas hay muchísimas, falta decisión política", analizó Martínez. "Me encantaría que desde Desarrollo Social tengan una apertura para que la gente pueda comer de otra manera y más dignamente. No digo que la asistencia que se está dando esté mal o no sea necesaria", prosiguió y evaluó que "hablamos de que somos participativos y democráticos pero no escuchamos al otro".

En este marco, puso en valor una propuesta de su espacio: el presupuesto participativo. "Queremos que cada sector decida qué quiere para su barrio y construir con ellos también el cómo. Sino es muy fácil decir 'quiero que hagas algo'", detalló y enfatizó que "a veces me agota escuchar que es la Provincia o Nación quien debe dar respuestas. Tenemos la capacidad para hallar soluciones".

Por otra parte, fue consultada por la adhesión al cupo laboral trans, de la que el FVE fue uno de los principales impulsores: "No deberíamos tener que legislar para un grupo específico pero lamentablemente es así: tenemos que tener cupos para personas con discapacidad, para personas trans, porque socialmente somos tan inmaduros que debemos legislar con respecto a estas temáticas". "En Esquel hay aproximadamente 10 o 12 personas trans que no tienen acceso laboral", contó.

"El FVE tiene una comisión de diversidad y lo que nosotros esperamos es presentar proyectos que sean realmente atractivos y alternativos para que el Ejecutivo los aplique, en lugar de quedarnos a esperar que el Ejecutivo lo haga".

Asimismo, Martínez reveló que el Frente Vecinal presentó una iniciativa de aporte solidario que debería ser tratada en las próximas semanas: "Proponemos que las actividades que no se vieron afectadas o no tuvieron que detener su vida comercial puedan hacer un aporte solidario que no vienen haciendo". Los sectores incluidos en esta normativa serían "las entidades financieras, las grandes cadenas de supermercados, grandes cadenas de farmacias, los autos de alta gama".

Por último, criticó al Ejecutivo municipal porque "entendemos que tenemos que dar las herramientas al Ejecutivo, hasta ahora no hemos podido trabajar en conjunto". "Nosotros del informe que dio (Sergio) Ongarato nos enteramos por la prensa y tendríamos que trabajar en conjunto. Creo que la ciudadanía de Esquel eso lo está esperando, no nos tenemos que olvidar que somos empleados de los ciudadanos que nos han elegido para que demos respuestas a la problemática que ellos tienen", concluyó.