El sujeto aprehendido a primera hora del jueves por un robo en Fontana y Almafuerte, decidió hacer un descargo por lo que le tocó vivir con el personal policial al momento de su identificación y posterior persecución por parte de los efectivos.

El hecho

Una mujer de 35 años de edad, denunció que en la noche del miércoles se encontraba mirando televisión en su vivienda, cuando una persona vestida de negro, con gorro y un cuello tapándole la cara ingresó al interior de la casa tomándola por sorpresa y tapándole la boca con una mano para posteriormente exigirle la entrega de una notebook, un celular y la suma de $1000.

Por el hecho, intervino personal de Policía Científica y de Investigaciones.

En el momento de la intervención, personal policial realiza un rastrillaje en la zona de Costanera, entre Fontana y 25 de mayo, donde dan con una persona con similares características a la que se había denunciado, por lo que se procede a su identificación. Al momento que se le toman los datos, el sujeto (de 23 años de edad), escapa del personal, dándose a la fuga por calle Costanera, cruzando la pasarela y dirigiéndose hacia Fontana.

Finalmente, se logra su aprehensión de inmediato y se lo demora hasta determinar su participación en el hecho delictivo.

Posteriormente, se da intervención al Fiscal de Turno y el malviviente queda demorado por unas cuatro horas hasta recuperar su libertad.

La versión del aprehendido

En la tarde del jueves, el sujeto que fue aprehendido decidió hacer un descargo en los estudios de Red43, donde expresó que sufrió agresiones por parte del personal policial y daños en el interior de una vivienda.

"Anoche me paró la Policía, me pidieron los datos, se los dí y me dijeron que me vaya. Hice tres pasos, paró otro móvil, se bajaron los efectivos y me dijeron que me ponga contra el móvil", relata, agregando que "me desesperé al ver que me querían pegar y me fui corriendo, me metí a la casa de un amigo".

"Pasaron unos segundos y empezaron las patadas en la puerta. Entraron, nos apuntaron con las armas, nos esposaron en el piso y a mi me patearon la cabeza"

El joven, asegura no haber sido el responsable del robo: "me acusaron de robo, es una denuncia falsa".

También comenta que desde la Comisaría lo llevaron al Hospital, pero no lo revisaron, como suele ser el protocolo correspondiente.

Mirá el testimonio completo en el video (la imagen fue distorsionada a pedido del entrevistado y por su seguridad)