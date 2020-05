Once agentes de policía de dos turnos de la Comisaría de Rada Tilly fueron aislados debido a que tuvieron contacto con una persona que fue demorada y luego de ser llevada al Hospital presentó síntomas de fiebre y otros compatibles con Covid-19.



El dato fue confirmado este jueves por el comisario Germán Lagos, en una entrevista con el programa El Comodorense Radio, que se emite por FM La Petrolera de Comodoro Rivadavia.



Según Lagos, los policías de ambos turnos "estuvieron en contacto con un hombre que había estado haciendo dedo en la ruta y fue trasladado hacia las cercanías de Rada Tilly en un camión, como respondió con evasivas, fue demorado y trasladado a la comisaría", señaló el jefe policial.



La persona provenía de la Provincia de Buenos Aires, estaba a pie y dijo haber llegado a la zona cercana a Rada Tilly en un camión. Cuando la Policía realizó la averiguación de los antecedentes de la persona, se constató que había un pedido de captura de la Justicia Federal.



Cuando fue trasladado a la comisaría, finalmente la Justicia Federal informó que ese pedido ya no estaba vigente y como se acostumbra en este tipo de detenciones, fue trasladado al Hospital para realizarse un control de rutina: fue allí que se constató que tenía fiebre y otros síntomas que lo configuraban como un caso sospechoso de coronavirus, por lo cual quedó internado en observación, en tanto los once policías que tuvieron algún contacto con él fueron aislados para realizarles los test de control.



Asimismo, tratan de dar con el camionero que lo trasladó y quien habría tenido contacto durante varias horas con este paciente sospechoso.

Fuente: Jornada