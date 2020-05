Muchos argentinos continúan varados en otros puntos del planeta y entre ellos hay esquelenses. Es el caso de Julieta Almendra Estefanía, que viajó en noviembre a Barcelona para trabajar y poder ahorrar para continuar sus estudios. Sin embargo, en marzo el coronavirus golpeó fuerte a España y comenzó la cuarentena, casi en simultáneo que el inicio del aislamiento en Argentina.

En este marco, siguen reclamando poder regresar: "Hoy a las 9 de la mañana 50 personas nos juntamos en la puerta del Consulado. Obviamente respetando el distanciamiento y usando barbijo. Fuimos con una bandera y un par de carteles pero solamente a hacer presencia porque nunca sale nadie a escucharnos". "Hemos llenado un montón de formularios y seguimos acá hace dos meses sin vuelos ni nada. Hay gente de Andorra y de Portugal que parece que se van a sumar todos saliendo de España", contó Julieta.

"Desde que empezó la cuarentena en Argentina estamos pidiendo volver. Hay personas que viajaron el día anterior a que comience la cuarentena, los dejaron salir diciendo que no pasaba nada. Algunos tenían vuelos para volver en esos días y se los cancelaron". "Terminamos sacando 3 pasajes, todos cancelados y hay gente que se está quedando hoy en la calle porque pide alguna habitación y el Consulado no da respuesta".

Aseguró que por momentos sienten miedo y quieren "volver ya". "Además estamos gastando un montón de plata porque es muy caro vivir en Barcelona", reveló. La cuestión económica es un gran problema: "A nosotros nos mandan un cronograma hoy donde nos dicen que en dos semanas va a haber un vuelo pero nadie sabe si va a volar. El pasaje está a más o menos 700 euros". "No podemos pedir ayuda en Argentina por el precio al que está el euro hoy y en Esquel que nadie está cobrando", agregó.

Julieta es la única chubutense pero hay otros varados de la Patagonia. "Tenemos un Instagram que se llama Argentinos Varados en España, en el que reclamamos esto. No pedimos nada gratis, pedimos vuelos para poder volver", subrayó la esquelense.

"Nos dieron posibilidad de pedir víveres, medicación, cosas que necesitábamos, pero cuando dijimos que teníamos otra nacionalidad dijeron que no podían ayudar".

En su caso tenía ahorros que pudo juntar durante el tiempo que trabajó, hasta que en marzo perdió el empleo por la crisis: "Yo estoy bien pero hay personas que se están quedando en la calle porque no tienen más plata, porque no les pueden mandar de Argentina y no tienen respuesta de algún lugar para vivir".

Mirá la entrevista completa: