La Municipalidad de Esquel informa que la oficina de Defensa del Consumidor desde el 18 de mayo atenderá consultas de manera telefónica de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 horas en la línea 454738.



A efectos de buscar mayor organización en cuanto a la atención de los reclamos de los consumidores y usuarios, esta dirección estableció que la atención solo será telefónica o vía correo electrónico.



En el caso de las consultas relacionadas ante posibles dudas sobre las acciones, se recomienda tener documentación necesaria a fin de realizar un reclamo.



¿Cómo hacer reclamos?

Se realizan a través del correo electrónico defensaconsumidor@esquel.gov.ar , ahí se recepcionarán las denuncias y reclamos pertinentes.



El texto debe de ser conciso y claro. Al mismo se le deberá adjuntar copia del DNI y cualquier documentación que se crea oportuna con el fin de sustentar el reclamo (facturas, nº de reclamos anteriores, correos electrónicos, etc.). Para el caso de no poseer o no tener posibilidad de escanear, mandar foto de la documentación adjunta en el mismo correo.