“No tengo ninguna respuesta hasta ahora. Estamos pidiendo que nos respondan. No soy muy optimista. Estoy por mandar algo más a provincia sobre el tema”. Esta fue la respuesta de Sergio Ongarato a este medio en la tarde de hoy, consultándole sobre las posibles respuestas ante las gestiones que hizo la semana pasada en favor de una apertura de los gimnasios en Esquel.

Recordemos que la semana anterior algunos dueños de los muchos gimnasios que hay en nuestra ciudad se reunieron con el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato y con la Secretaria de deportes Mariela Sánchez Uribe, para darle una solución a este tema complejo: la apertura de los espacios cerrados para las diversas rutinas de acondicionamiento físico.

Precisamente en esa reunión, Ongarato se había comprometido a que al día de hoy lunes tenía una respuesta al pedido puntual de una apertura flexibilizada de los gimnasios, que son 35 en Esquel y que nuclea a más de 100 familias que viven de esta actividad.

Varios de los dueños de gimnasios esperaban al día de hoy un guiño favorable para, al menos, abrir los espacios deportivos con algunos protocolos que se habían enviado a Provincia la semana pasada.

Pero la respuesta, es que de Rawson no hay respuesta y por ende, sería una especie de “un No encubierto”, más cuando el mismo intendente destacaba hoy mismo “que no soy muy optimista”, con una respuesta favorable del Ministro de Salud Fabián Puratich.

Al enterarse de esta negativa, Hernán Maciel, dueño del Gimnasio MyM con un dejo de tristeza, destacó “que cagad…, hasta junio mínimo nos van a tener así”.

Y si llegamos a junio ya entraríamos en el tercer mes donde estos complejos estarán cerrados, aunque hay que destacar que no hay ninguna persona infectada en Esquel desde el mismo momento que llegó la Pandemia al mundo.

“JUEGAN CON NUESTRO SUEÑO”

Por su parte, Víctor Amoretti, quien junto con su compañera de vida Rosita, armaron un bonito proyecto llamado “Vive Fitness”, ubicado en la Avenida Ameghino, a metros del muñeco de nieve, considera que no alcanza la respuesta con solo un No. Quiere saber los motivos.

Todavía no entiende los motivos de porque los gimnasio no pueden abrir con todas las protecciones lógicas en este tiempo de cuarentena.

“El No que me dieron me puso re mal. Es muy triste y desalentador”, destacó Amoretti.

“No hay argumento, ni sentido común”, señaló además, ya que quiero que me expliquen el por qué los gimnasios, donde la gente va en busca de salud, no los habilitan y esto en una ciudad donde no hay casos de personas contagiadas”.

“Con Rosita fuimos tras un sueño y llegamos a vivirlo”. Por eso el nombre de “Vive” a un gimnasio muy bello y muy bien equipado por cierto.

“En este momento siento que están jugando con nuestros sueños y me da mucha bronca”, señaló además.

¿QUÉ DECÍA EL PROTOCOLO ENVIADO A PROVINCIA?

Recordemos que el Municipio de Esquel había redactado una nota, con la anuencia de los dueños de los gimnasios, donde al pedido puntual de la apertura de los gimnasios, señalaban un protocolo a saber:

“El presente protocolo tiene como objetivo mantener la salud y bioseguridad de clientes, empleados y la infraestructura del gimnasio como principal prioridad frente a la Emergencia Sanitaria COVID19.

Organización del espacio físico e ingreso del público:

Se reducirá la ocupación de las salas, respetando la distancia mínima de cuatro (4) metros cuadrados por persona. Para un riguroso cumplimiento de la medida anterior, se estipulará un ingreso limitado del público, el cual será dispuesto por las autoridades competentes.

Se exhibirá de manera visible una Declaración Jurada sobre el número de ocupación del establecimiento.

Se diseñará la circulación en el espacio propio para cumplir con rigurosidad la distancia a mantener con su público. (Ej. Pueden marcarse puntos de posición en el piso para cada persona).

En el caso de gimnasios de máquinas, se dispondrá de un circuito de entrenamiento y su respectiva planificación basándose en el uso de 2/3 máquinas o el distanciamiento mayor entre ellas y uso específico de peso libre, que la persona podrá utilizar únicamente durante su sesión de entrenamiento, evitando así el uso del mismo equipamiento por más de una persona en cada sesión de 45 minutos.

A las medidas anteriores, se vincula la organización previa de fijación de turnos y así el público se registrará con antelación a su clase o sesión de entrenamiento para programarla. A través de este sistema se logrará un control estricto sobre la cantidad de alumnos por clase.

Para permitir una menor concurrencia de público por turnos, el horario de funcionamiento del local en horario corrido será de 7:00 a 22:00hs, de lunes a sábado

Se establecerá una permanencia máxima en el local de 45 minutos por persona (la variante en función a las distintas rutinas acondicionadas a los distintos sectores del público).

El horario e ingreso del público se verificarán cada hora reloj, utilizando la diferencia de 15 minutos entre turno y turno para tareas de higienización del local y equipos. A su vez, esta pauta organizativa, permitirá una adecuada, ágil y eficiente, organización de la entrada y salida de personas que impedirá que los alumnos de dos turnos diferentes se encuentren dentro del establecimiento.

Cada alumno se higienizara el calzado y sus manos al ingresar.

Del establecimiento

Se exhibirá un instructivo que informa las pautas que se deberán cumplir dentro del establecimiento en cuanto a la desinfección, al manejo del equipamiento y uso y cuidado de las instalaciones (ej: baño).

Se dispondrá de los medios materiales necesarios para la desinfección de los equipos y accesos y salida del lugar.

Entre cada turno, se desinfectará mostradores, barandas, picaportes, estructuras, máquinas, barras, etc.

Se dispondrá de jabón líquido o pulverizadores de soluciones con alcohol recomendadas para ser utilizadas por empleados y público en general.

Complementariamente a esta medida, se realizará de forma continua la ventilación de los ambientes mediante la apertura de ventanas y puertas y a través de la activación del sistema de ventilación con el fin de permitir el recambio de aire y aumentar el flujo del mismo.

Del público

Se requerirá de nuestros clientes una Declaración Jurada en la que expongan que: no viajaron o estuvieron en contacto con terceros que regresaron del exterior, que no estuvieron en contacto con personas infectadas por el COVID-19.

Se procederá a denunciar violaciones de la cuarentena en el momento en el que se toma conocimiento.

Cabe la aclaración en este punto que la actividad física es lo primero que una persona con síntomas asociados a la infección por el virus COVID-19 tiene que evitar, pues el estado de debilidad general es siempre una razón que torna imposible ejercitarse.

Cada persona ingresará con su propia botella de agua.

Cada persona deberá traer su propia toalla para su sesión de entrenamiento.

No se permitirá el ingreso al establecimiento con objetos en la mano (celular, llaveros, etc.) toda pertenencia deberá ser llevada en equipo de mano (bolso, cartera o bolsa) que se depositarán en el espacio destinado para ello, que se rociarán con el alcohol sanitizante 70 % entre cada turno (prácticas sencillas y de máxima eficiencia).

Del personal (propietarios y entrenadores)

Se reducirá el tiempo de trabajo del personal en función a las horas de apertura, de la cantidad de personal y de las actividades.

Se evitará el contacto directo con el personal del local y el público respetando las medidas de los distanciamientos personales.

El personal se encargará de controlar el cumplimiento de las medidas de prevención anteriormente detalladas.

Recordemos la conferencia de prensa, donde Sergio Ongarato remarcó el pedido que le hizo al Gobierno Provincial y los inconvenientes que les traería, de no poder abrir los gimnasios, a la economía de más de 100 familias de Esquel.