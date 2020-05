El actual vicepresidente de la Federación Chubutense de Voley, Gustavo Rasgido, fue elegido en el cargo de Tesorero de la Federación Argentina de este deporte, tras la asamblea que tuvo lugar en la jornada del sábado.

Mediante una videoconferencia que se desarrolló para la elección de las nuevas autoridades y la aprobación de la Memoria y Balance, en dicho espacio el chubutense, Gustavo Rasgido, fue confirmado en este nuevo cargo para el periodo 2020-2024.

Debido a la cuarenta que rige en todo el país, se realizó este sábado la Asamblea Ordinaria de la FEVA a través de una videoconferencia, encuentro virtual que tuvo una importante presencia federal y de autoridades de las diferentes federaciones y organismos.

En la reunión se puso a consideración, entre otros temas, la lista de nuevas autoridades del Consejo Directivo propuesta para el período 2020-2024 como así también la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas hasta el 31 de diciembre 2019.

SAN JUAN A LA CABEZA

Para estas elecciones estuvieron habilitadas 18 de las 24 Federaciones nacionales, las que no estuvieron se debió a que no tenían el balance al día, no tenían personería jurídica o directamente no tener una Federación constituida legalmente en este momento.

No hubo lista opositora y es por eso que en la Asamblea se votó la única lista presentada.

En el actual Consejo Directivo, el ex tesorero de la entidad Juan Galeote, pasó a ser el Presidente de la FeVA y su lugar será ocupado por el chubutense Gustavo Rasgido.

Por su parte, además de los cargos en las distintas federaciones, ACLAV mantiene la Vicepresidencia 7ma y jugadores (JuAVA), entrenadores y árbitros (cargos no electivos) son vocales 6, 7 y 8.

Una de las particularidades es la ausencia de Santa Fe en todo el Consejo Directivo. Ello se debe a que no hubo un acuerdo político y, sin embargo, a pesar de esto Santa Fe tendrá presencia en algunas de las secretarías más importantes de la FeVA.

Las Secretarias Nacionales son la Técnica, Arbitraje, Beach Volley, Master Voley, Mini Voley, Sitting Voley, Newcom y Organización Deportiva. Por ejemplo, una de las secretarías que tendrá cambios es la de Organización Deportiva, a cargo entre otras cosas de los Campeonatos Nacionales, Copas Argentinas y Ligas (Femenina y Torneo Argentino).

“MUY IMPORTANTE PARA MI”

Gustavo Rasgido, quien a partir de ahora será el nuevo tesorero de la FeVA. Comentó que este cargo “significa algo muy importante para mí, para mi familia y todos los que me rodean”.

“En la memoria se me pasan muchos recuerdos. Por ejemplo, haber organizado un torneo Sudamericano sin sustento económico, con el apoyo del profesor Hernán Martínez y el trabajo de Nora Álvarez y todas las federaciones”.

“También generamos las primeras transmisiones de voley para la Fe.Chu.Vol, que luego se llevarían a cabo a través de los streamings”, expresó Rasgido.

Al mismo tiempo, mencionó los proyectos más nuevos que se llevaron adelante como el CA.PA.PRO, que va a desarrollar su cuarta edición en el mes de diciembre.

“Todo esto significó un posicionamiento político deportivo que desarrolló la Regional Patagónica, el cual nos costó años de esfuerzo y de charlas con todos los dirigentes para entender que hay un solo camino para crecer en el voleibol, que es estar unidos”, remarcó.

Rasgido destacó que “seguiremos trabajando unidos con el equipo de Fe.Chu.Vol, presidido por Eugenia Rodríguez. Creo que va a ser el despegue definitivo para Chubut, con otros rumbos. Habrá que dialogar y planificar. Y seguir manteniendo vigente nuestro eslogan que el voley es el deporte más federal de la provincia”.

UNA GRAN RESPONSABILIDAD

Con respecto a su nuevo cargo de tesorero de la Federación de Voleibol Argentino, mencionó que le tocará llevar adelante otra gran responsabilidad, como es administrar los fondos del voleibol de la Argentina. “Lo trataremos de hacer con un gran trabajo, poniendo esfuerzo para hacer sentir orgullosos a toda esta parte de la región. Este lugar que me toca en FEVA es gracias al trabajo de cada uno de los que habitan la provincia del Chubut”, sentenció Rasgido.